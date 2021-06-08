«С переломами в реанимации»: Что известно о состоянии выжившей в аварии дочери экс-солистки Мариинского театра Риммы Волковой

Римма Волкова (слева) и ее пострадавшая дочь Анна Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге врачи спасают 59-летнюю дочь погибшей в ДТП экс-солистки Мариинского театра Риммы Волковой. Авария произошла 6 июня на 42 километре трассы "Петергоф-Кейкино", когда семья возвращалась с дачи домой. В машине, по информации родственников, кроме 80-летней народной артистки России ехали ее дочь Анна, работающая терапевтом в Госпитале ветеранов войн, и гражданский муж Анны Виктор, который и управлял автомобилем "Датсун".

В смертельной аварии родственники столкнулись с автобусом "Пежо". В аварии погибли Виктор и Римма Волкова. Дочь Риммы Волковой Анна получила травмы и была госпитализирована. О том, какой была погибшая Римма Волкова, как она добивалась долголетия и в каком состоянии сейчас ее выжившая дочь, "КП-Петербург" рассказала племянница певицы Татьяна Есикова.

Римма Волкова погибла в лобовом столкновении Фото:rimskors.ru /Виктор Котов

- Тетя Римма была человеком с железной волей, - рассказала "КП" Татьяна Есикова. - Очень педантичная во всех делах. Она вставала каждый день не позже, чем в 6 утра, проделывала комплекс йоги в течение часа, даже в таком возрасте, придерживалась правильного питания, занималась дачей летом. У нее было множество учеников по вокалу. К ней приезжали из-за границы профессиональные певицы, чтобы взять уроки пения. Римма Волкова прекрасно себя чувствовала, модно одевалась, ей можно было дать лет 55-60, не больше! Тетя Римма меня учила всегда работать над собой, не давать слабину, добиваться поставленной цели, жить в самоограничении для получения результатов и всегда бороться со своими слабостями. Я потеряла наставника, замечательного человека, родственную душу.

Погибшей в аварии Виктор, по словам родственников, почувствовала себя плохо из-за жары, когда ехал за рулем.

- Погибший в ДТП водитель автомобиля Виктор был замечательным человеком, веселым, с хорошим чувством юмора, - пояснила Татьяна. - Он очень любил мою сестру Анну. Это была замечательная пара. Они вместе объездили весь мир, очень любили путешествовать по разным странам. Но Виктор всегда говорил, что не любит пляжный отдых, так как плохо переносил жару. В день несчастья была сильная, не характерная для Петербурга духота. Возможно, Виктору за рулем стало плохо. Скорбим со всеми родственниками. Потеряли друга, любимого человека сестры.

Анна и ее гражданский муж Виктор Фото: СОЦСЕТИ

Сама дочь Риммы Анна сейчас находится в реанимации.

- Новости из больницы на утро 8 июня о состоянии Анны Волковой такие: ее состояние стабильное, - поделилась Татьяна. - У нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы верхних конечностей. Аня переведена в НИИ имени Джанелидзе.

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