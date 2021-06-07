«Я вылез на обочину и валялся до приезда скорой»: Водитель «Пежо Боксер» рассказал, как в ДТП под Петербургом погибла экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова

Экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в аварии в Ленобласти Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

80-летняя бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП в Ленинградской области. Смертельная авария произошла на 42 километре трассы «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе. Певица, известная своим исполнением классический арий, ехала на пассажирском сиденье «Датсун», когда столкнулась с «Пежо Боксер», за рулем которого ехал 48-летний Михаил К. В смертельной аварии кроме Риммы Волковой погиб шофер, ехавший с ней. Еще одна пассажирка - родственница артистки - получила травмы.

В правоохранительных органах сообщают, что причиной аварии стал именно Михаил, который выехал на встречную полосу. Однако в разговоре с "КП-Петербург" водитель «Пежо Боксер» опроверг эту информацию.

Смертельная авария произошла на трассе в Ленобласти Фото: ДТП и ЧП Петербург

- Я чувствую себя нехорошо, грудь болит очень сильно, - признался "КП-Петербург" водитель Михаил. - Я не выезжал на встречную полосу! Встречный водитель выехал на мою полосу. Там же есть два свидетеля и запись регистратора. Какие тут проверки могут быть? Пусть полиция разбирается в этом теперь.

- Вы знали, что в аварии с вами погибла экс-солистка Мариинского театра?

- Я не знаю, кто погиб. Я сам чуть не погиб, вы чего, ребята? Это вам смехи? Там машина выехала прямо под меня. Я ехал по своей полосе. Он не шел на обгон. Видимо, водителю стало плохо и он выскочил на встречную полосу.

Водитель Михаил опроверг свое участие в ДТП

- Вы не успели среагировать?

- А куда мне реагировать? Он прямо передо мной вылетел. Конечно, не успел уже ничего.

- После аварии вы пытались оказать помощь людям из другой машины?

- В смысле, как я мог посмотреть, что там? Я еле из машины вылез и на обочине валялся.

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