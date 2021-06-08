Одну из больниц Петербурга полностью перепрофилируют под коронавирус

Речь идет об основной площадке Госпиталя для ветеранов войн - стационаре на улице Народная. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова перепрофилируют больницы под прием больных с новым коронавирусом. На этот раз речь идет о Госпитале ветеранов война – а конкретно о корпусе на улице Народной.

Напомним: процесс «обратного» перепрофилирования городских стационаров Смольный запустил еще в середине мая. В первую очередь власти сосредоточились на временном госпитале в «Ленэкспо» и на курирующем его Госпитале для ветеранов войн.

- Начинается перепрофилирование стационара по улице Народная, 21, корпус 2, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе учреждения. – Это основная площадка Госпиталя. Всего планируется перепрофилировать под инфекционные 876 коек – то есть, весь имеющийся на данный момент на площадке коечный фонд. Ожидается, что перепрофилирование начнется либо в конце этой, либо в начале следующей недели.

Слухи о том, что госпиталь в "Ленэкспо" оказался полностью заполнен, не оправдались - в седьмом павильоне по-прежнему свободно три четверти коек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не инфекционных больных, которые уже находятся в стационаре, обещают не обидеть: тех, кому позволяет состояние здоровья, выпишут, остальных – распределят по другим имеющимся стационарам.

Отдельно отметим: перепрофилирование стационара на Народной вовсе не означает, что в «Ленэкспо» - госпитале, на который власти Петербурга делали особые ставки – закончились места. По данным пресс-службы, сейчас в седьмом павильоне, который открыли 2 июня, свободно три четверти коечного фонда, так что при необходимости временной площадке в КВЦ есть куда расширяться.

- Дело в том, что места на Народной будут предназначены для средне-тяжелых и тяжелых больных, которым может потребоваться дополнительная экстренная помощь, - уточняют в пресс-службе. – Мы ведь все знаем, что COVID-19 опасен в том числе своими осложнениями. Так что если у человека это заболевание наложится на, к примеру, на проблемы с сердцем, диабет или другие хронические состояния – его отправят к нам на Народную, потому что здесь возможностей для оказания медицинской помощи больше.

Напомним: ранее о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге заявил губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, это связано с «цикличностью вирусной активности».