Петербург готовится встречать болельщиков ЕВРО-2020: На Конюшенной собрали сцену, а на Дворцовой - необычный экран

На Конюшенной площади фан-зона откроется уже 11 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 12 июня состоится первый матч в рамках ЕВРО-2020. Всего же Северная столица во время футбольного чемпионата примет игры сборных команд России, Бельгии, Финляндии, Польши, Швеции, Словакии и один матч четвертьфинала ЕВРО-2020. Фан-зоны, где можно будет увидеть трансляции спортивных состязаний на больших экранах, появятся на Дворцовой и Конюшенной площадях, во дворце спорта «Юбилейный» и в «Никольских рядах». За четыре дня до начала чемпионата «Комсомолка» выяснила, насколько город на Неве готов к валу болельщиков.

Буквально через несколько дней здесь будут кипеть настоящие страсти! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНЮШЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

На Конюшенной площади рабочие монтируют основную фан-зону. Уже установили сцену, экраны, фуд-корт и даже огромный фирменный мяч. Зоны входа и выхода оборудовали металлодетекторами.

Временно движение в центре перекрыто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Футбольная деревня откроет свои двери для болельщиков 11 июня в полдень. Будут работать два входа. Доступ откроют всем желающим, при этом количество людей будет ограничено из-за пандемии. На территории фан-зоны можно будет находиться только в масках, - говорит пресс-секретарь Фестиваля УЕФА ЕВРО-2020 Евгения Заславская.

Рабочие завершают строить на Конюшенной деревню для фанатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она уточнила, что по сравнению с чемпионатом мира, концепция футбольной деревни не сильно изменилась, разве что немного увеличилась фан-зона. Пространство будет открыто до 12 июля. Помимо трансляции матчей, тут пройдут выступления музыкальных групп, конкурсы и другие мероприятия.

Большой футбол снова вернулся в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Далекие от футбола петербуржцы поспешили пожаловаться, что фан-зона им мешает. Некоторые даже предложили перенести ее подальше от центра - например, на «Московскую».

Ограничения движений введены не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Неудобно ходить в центре, нужно делать крюк, чтобы попасть с канала Грибоедова на Большую Конюшенную улицу. Но, конечно, все понимаю и потерплю месяц. Все-таки ЕВРО-2020 - это событие, которое мы так долго ждали, - отметила местная жительница.

- Пробки из-за этой футбольной деревни страшные. В час пик можно простоять здесь полчаса! - посетовал водитель такси.

Горожанам придется потерпеть неудобства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот любители спорта уверены, что футбольная деревня обязательно должна быть в сердце города.

КОНКРЕТНО

С 28 мая по 10 июня будет ограничен проезд по:

- Конюшенной площади,

- Конюшенному переулку,

- четной стороне Большой Конюшенной улицы (от Волынского переулка до Конюшенной площади),

- нечетной стороне набережной канала Грибоедова (от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади),

- набережной канала Грибоедова (от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста),

На экране будут транслировать матчи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- нечетной стороне набережной канала Грибоедова (от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста),

- Царицынскому проезду.

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Фан-зона на главной площади Петербурга вместимостью пять тысяч человек будет работать 2-3 июля (четвертьфиналы), 6-7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финал). Но пока на Дворцовой полным ходом идет подготовка к «Алым парусам»: рабочие монтируют сцену, где состоится концерт для выпускников школ. Однако не забывают и про ЕВРО-2020. Так, специалисты из Нидерландов уже установили необычный телеэкран в форме цилиндра с фирменным логотипом.

Вот такую красоту устанавливают на Дворцовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ»

С 12 по 25 июня в летнем дворе «Никольских рядов» состоится большой фестиваль болельщиков «Наши Парни» в поддержку сборной России по футболу. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на двух больших экранах (их начнут устанавливать 9 июня). Также в общественном пространстве организуют турнир по уличному футболу, любительские матчи со звездами, концерты и автограф-сессию с участием амбассадоров сборной России по футболу.

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Зону для фанатов начали монтировать и внутри главной арены спорткомплекса «Юбилейный». Там появятся трибуны и экран для просмотра матчей, а за час до начала игры начнет работу фуд-корт. Пространство смогут единовременно посетить две с половиной тысячи человек.