Сдана в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса New Time

Жилой комплекс комфорт-класса NewTime.

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса New Time, расположенного на Планерной улице в Приморском районе. Передача ключей дольщикам начнется 16 июня.

В состав второй очереди входит один 13-этажный корпус, рассчитанный на 494 квартиры общей площадью 17,03 тысяч кв. м. На первом этаже расположены коммерческие помещения, в корпусе есть встроенно-пристроенный паркинг, рассчитанный на 287 мест. Во внутреннем дворе расположена игровая площадка и зона для отдыха. В продаже остались несколько однокомнатных квартир.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще два детских сада и школа.