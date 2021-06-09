Начинал с обзора шаверм - закончил оскорблениями звезд: Блогера Юрия Хованского задержали за песню про теракт на Дубровке

Блогера Юрия Хованского задержали за оправдание терроризма. Фото: vk.com/hovan

Утром 9 июня в Петербурге правоохранительными органами был задержан популярный YouTube-блогер Юрий Хованский, имеющий более 4 млн подписчиков. Изначально Хованский прославился в Интернете своими видео-обзорами на шавермы и прочие «дошираки», а до последнего времени развлекал аудиторию пошлыми и оскорбительными шутками про известных личностей. «Комсомольская правда» собрала все, что известно про задержание блогера Юрия Хованского.

По данным источника «КП», причиной визита оперативников центра «Э» (противодействие экстремизму), стала песня годичной давности про теракт на Дубровке.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - все, что пока известно об этом уголовном деле нашему источнику в полиции.

Внимание силовиков привлекли такие строки в композиции про теракт исполненной Хованским и опубликованной в соцсетях: «Норд ост» - это было ******* (классно). Сколько же русских детей убили ***** («нафиг») <…> спонсируй (обращение к террористу) какой-нибудь новый теракт. Я хочу, чтобы взорвали метро, я хочу видеть (людей) распластанных на стене вагона».

Сам Хованский позднее пытался объяснить, что это была неуместная шутка, направленная не на оправдание терроризма, но признал неуместность своего поступка.

- Я никогда эту песню не пел перед жертвами. Я пел ее перед Андреем Нифедовым (друг блогера – прим.ред) Это нисколько не снижает моей вины. На этом я окончательно беру молчание, - пояснял Хованский в своем блоге.

По статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» Хованскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что вообще известно о Хованском? Юрий родом из города Никольска Пензенской области, но учился в Петербурге. Заочно закончил с отличием Санкт-Петербургский государственный экономический университет, после чего остался жить в Северной столице. Известность в Сети Хованский получил после того, как стал переводить и озвучивать выступления американских комиков. А в 2011 году и сам начал записывать стендап-видео с сомнительным юмором - порой, это были жесткие оскорбления и пошлость в адрес известных личностей. Но так как самоуверенности Юрию не занимать, он именовал себя «Императором юмора».

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