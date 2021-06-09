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Общество9 июня 2021 13:34

Уголовное дело и массовые обыски: Почему в Петербурге перестали работать сервисы аренды электросамокатов

На данный момент судьба транспорта будущего в Северной столице остается под вопросом
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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После нескольких серьезных ЧП с участием самокатчиков, кекшеринг в Петербурге поставили на паузу.

После нескольких серьезных ЧП с участием самокатчиков, кекшеринг в Петербурге поставили на паузу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С грандиозного облома началось утро среды у тех, кто привык кататься на электросамокате от дома до метро или от метро до работы. Все сервисы кикшеринга в Петербурге оказались заблокированы – внезапно и без объяснения причин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЕРХУ

Что ж, масштаб ситуации действительно впечатляющий. Мы сразу не поверили, мы проверили – наугад «постучались» через мобильное приложение в три крупнейших в Питере центра аренды. Везде оказалось одно и то же: «работа сервиса временно приостановлена». Грустно. И непонятно.

В комитете по транспорту от блокировки кикшеринговых компаний открестились сразу же.

Деятельность кикшеринговых компаний в Петербурге оказалась приостановлена с 9 июня.

Деятельность кикшеринговых компаний в Петербурге оказалась приостановлена с 9 июня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Приостановка деятельности сервисов аренды самокатов – решение самих кикшеринговых компаний, - уточнили в Смольном. - Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял. В рамках заседаний рабочей группы мы регулируем работу кикшеринга посредством принимаемых сторонами договоренностей. Более того, как раз сегодня мы планирует подписать с сервисами аренды – с каждым отдельно – дополнительные соглашения: в частности, о полном запрете движения электросамокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади и ограничении скорости до десяти километров в час на 20 улицах с плотным туристическим потоком.

Свет на происходящее помогли пролить сами представители сервисов. Оказалось, возникшая неразбериха уходит корнями еще в роковую ночь с 13 на 14 мая, когда банда лихих самокатчиков жестоко избила на Невском проспекте писателя Валерия Айрапетяна. После этого Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Именно с разбирательствами по этому делу, отмечают арендаторы, и связаны внезапные ограничения.

Многие горожане выбирали самокаты, чтобы быстро и дешево добраться до нужного пункта.

Многие горожане выбирали самокаты, чтобы быстро и дешево добраться до нужного пункта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пришло распоряжение от Следственного комитета – приостановить деятельность, пока ведется работа по уголовному делу, - разъяснили «Комсомолке» в одной из временно «закрывшихся» компаний. – На какой срок – неизвестно. Понятно, что, скорее всего, до конца разбирательства, но сколько оно продлится – никто не знает.

ОТ НЕДЕЛИ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ?

На неожиданный запрет разные компании отреагировали тоже по-разному, но практически все – с досадой. Оно и понятно: прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни хороший, впереди выходные, так что прибыль, казалось бы, была гарантирована. А сейчас мало того что прибыли не будет, так еще и добавятся операционные расходы – самокаты ведь надо отключить, забрать, куда-то увезти на хранение. Все эти процедуры стоят денег.

Еще вчера у станции Чкаловская спокойно можно было взять самокат.

Еще вчера у станции Чкаловская спокойно можно было взять самокат.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, паническим настроениям поддаются не все.

Сегодня здесь пусто.

Сегодня здесь пусто.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы еще загодя, когда началась вся эта суматоха с уголовными делами и статьями в СМИ, решили временно приостановить работу, - рассказали «Комсомолке» в кикшеринговой компании Red Wheels. – Приостановили, а буквально на следующий день к нам пришли с обысками. Сейчас помещение, где хранятся самокаты, опечатано, работают сотрудники Следственного комитета. Но мы для себя решили, что ничего ужасного и непоправимого не происходит – наоборот, пусть уж лучше нас проверят, а потом никто не будет трогать. Вопрос только в сроках, но нам сказали, что все мероприятия продлятся максимум неделю.

На улицах теперь можно встретить только тех, кто ездит на своих собственных самокатах.

На улицах теперь можно встретить только тех, кто ездит на своих собственных самокатах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу «Комсомолке» связь майского уголовного дела и временной приостановки работы сервисов на данный момент не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Как сообщили в ведомства, вся актуальная информация появится в открытом доступе в ближайшее время.

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