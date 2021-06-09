Уголовное дело и массовые обыски: Почему в Петербурге перестали работать сервисы аренды электросамокатов

После нескольких серьезных ЧП с участием самокатчиков, кекшеринг в Петербурге поставили на паузу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С грандиозного облома началось утро среды у тех, кто привык кататься на электросамокате от дома до метро или от метро до работы. Все сервисы кикшеринга в Петербурге оказались заблокированы – внезапно и без объяснения причин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЕРХУ

Что ж, масштаб ситуации действительно впечатляющий. Мы сразу не поверили, мы проверили – наугад «постучались» через мобильное приложение в три крупнейших в Питере центра аренды. Везде оказалось одно и то же: «работа сервиса временно приостановлена». Грустно. И непонятно.

В комитете по транспорту от блокировки кикшеринговых компаний открестились сразу же.

Деятельность кикшеринговых компаний в Петербурге оказалась приостановлена с 9 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Приостановка деятельности сервисов аренды самокатов – решение самих кикшеринговых компаний, - уточнили в Смольном. - Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял. В рамках заседаний рабочей группы мы регулируем работу кикшеринга посредством принимаемых сторонами договоренностей. Более того, как раз сегодня мы планирует подписать с сервисами аренды – с каждым отдельно – дополнительные соглашения: в частности, о полном запрете движения электросамокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади и ограничении скорости до десяти километров в час на 20 улицах с плотным туристическим потоком.

Свет на происходящее помогли пролить сами представители сервисов. Оказалось, возникшая неразбериха уходит корнями еще в роковую ночь с 13 на 14 мая, когда банда лихих самокатчиков жестоко избила на Невском проспекте писателя Валерия Айрапетяна. После этого Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Именно с разбирательствами по этому делу, отмечают арендаторы, и связаны внезапные ограничения.

Многие горожане выбирали самокаты, чтобы быстро и дешево добраться до нужного пункта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пришло распоряжение от Следственного комитета – приостановить деятельность, пока ведется работа по уголовному делу, - разъяснили «Комсомолке» в одной из временно «закрывшихся» компаний. – На какой срок – неизвестно. Понятно, что, скорее всего, до конца разбирательства, но сколько оно продлится – никто не знает.

ОТ НЕДЕЛИ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ?

На неожиданный запрет разные компании отреагировали тоже по-разному, но практически все – с досадой. Оно и понятно: прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни хороший, впереди выходные, так что прибыль, казалось бы, была гарантирована. А сейчас мало того что прибыли не будет, так еще и добавятся операционные расходы – самокаты ведь надо отключить, забрать, куда-то увезти на хранение. Все эти процедуры стоят денег.

Еще вчера у станции Чкаловская спокойно можно было взять самокат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, паническим настроениям поддаются не все.

Сегодня здесь пусто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы еще загодя, когда началась вся эта суматоха с уголовными делами и статьями в СМИ, решили временно приостановить работу, - рассказали «Комсомолке» в кикшеринговой компании Red Wheels. – Приостановили, а буквально на следующий день к нам пришли с обысками. Сейчас помещение, где хранятся самокаты, опечатано, работают сотрудники Следственного комитета. Но мы для себя решили, что ничего ужасного и непоправимого не происходит – наоборот, пусть уж лучше нас проверят, а потом никто не будет трогать. Вопрос только в сроках, но нам сказали, что все мероприятия продлятся максимум неделю.

На улицах теперь можно встретить только тех, кто ездит на своих собственных самокатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу «Комсомолке» связь майского уголовного дела и временной приостановки работы сервисов на данный момент не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Как сообщили в ведомства, вся актуальная информация появится в открытом доступе в ближайшее время.

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