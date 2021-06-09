Сервисы проката электросамокатов прекратили работу в Петербурге

Электросамокаты разом "ушли" из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большая часть кикшерингов – компаний по прокату электросамокатов - остановила работу в Петербурге. Шесть из девяти компаний, включая самые крупные – Whoosh, Urent и Molnia, имеющие сотни самокатов, разослали сообщения пользователям с предупреждением о временной невозможности пользоваться услугами сервиса.

- Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем, - говорится в сообщении Whoosh.

- Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены временно их убрать, как решится вопрос, мы сразу же тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства, - написала в приложении Molnia. И намекнула на отказ от «прогресса» в развитии транспорта не по своей воле.

Арендовать самокат теперь практически невозможно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все это произошло на фоне уголовного дела об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое ведет петербургское управление Следственного комитета России, и последующих обысков в офисах кикшеринговых компаний.

Дело было возбуждено после наезда на Невском проспекте на писателя Валерия Айрапетяна и избиения его самокатчиками. Позднее произошла серия наездов на детей. Власти Петербурга договорились с кикшерингами об ограничении скорости до 15 км/час, но 8 июня было принято решение ужесточить и эту норму до 10 км/час, а самокаты выдавать только по документам.

- Сейчас прорабатывается варианты нанесения на самокаты индивидуальных номеров. Кроме этого кикшеринговым компаниям предложено отдавать транспорт в аренду только по паспорту, чтобы повысить уровень социальной ответственности, - сообщили «КП-Петербург» в комитете по транспорту.

Вероятно, после этого кикшеринги решили приостановить деятельность до прояснения всех новых правил работы. На утро 9 июня арендовать самокат в Петербурге практически невозможно, доступных самокатов в приложениях почти нет.

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