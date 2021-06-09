Александр Розенбаум выступил в исправительной колонии Ленобласти

Александр Розенбаум выступил перед осужденными. Фото: fctotem.ru

Александр Розенбаум выступил в женской исправительной колонии №2 в поселке Ульяновка. Народный артист исполнил самые известные свои песни, в том числе «Утиная охота» и «Возвращение в город». Гостями мероприятия в исправительном учреждении Ленобласти стали также юные спортсмены из красноярского футбольного клуба «Тотем». Ребята приехали в воспитательную колонию для несовершеннолетних в рамках проекта «Начни с чистого листа». Совместно с ФСИН России он реализуется футбольным клубом при поддержке Фонда Президентских грантов. И направлен он на апробацию нового подхода к вопросам ресоциализации осужденных подростков.

В рамках мероприятия с юными футболистами – двукратными чемпионами мира по мини-футболу и трехкратными победителями первенства России – пообщался Александр Розенбаум. Напомним, что недавно он возглавил Общественный совет УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Во время беседы Розенбаум отметил, что сомневается в необходимости изоляции осужденных несовершеннолетних на большие сроки, как это происходит сейчас. И подчеркнул, что стремящихся к исправлению важно поддерживать и направлять, и это одна из важных задач для общественников.

Александр Розенбаум и спортсмены ФК "Тотем". Фото: fctotem.ru

– Подростки должны видеть, как другие люди работают, добиваются успеха. Конечно, по-честному это всегда делать сложно. Вместе с тем, стоит осознавать: совершив преступление, придется всю жизнь бегать от кого-то, стыдиться, испытывать внутреннюю изнуряющую тяжесть, – отметил Александр Розенбаум. – А можно трудиться, как я, например - ни нефти, ни газа, все свое благополучие заработал пением и так тружусь каждый день на протяжении жизни. Но зато я спокоен, и мне легко и хорошо! Оступившиеся подростки обязательно должны видеть положительные примеры и встречаться с хорошими людьми.

КСТАТИ

Клуб «Тотем» в рамках проекта «Начни с чистого листа» посетит всего восемь воспитательных колоний ФСИН России. Перед прибытием в Ленобласть проект был реализован в Ижевской, Белореченской и Можайской воспитательной колонии. Александр Розенбаум сообщил о готовности посетить Колпинскую воспитательную колонию уже предстоящей осень, лично познакомиться с ее воспитанниками и привлечь к проекту деятелей культуры и спортсменов.