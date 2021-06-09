Задержание блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге. Главное

Все, что нужно знать про задержание блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге. Фото: СК по Санкт-Петербургу.

Утром 9 июня 2021 года СК по Санкт-Петербургу опубликовал новость о задержании 31-летнего блогера-миллионника Юрия Хованского. Мужчину взяли в его квартире, где он, проживал, судя по видео, с собачкой. За что задержали Юрия Хованского, сколько ему грозит и что он сам говорит по поводу случившегося - «Комсомолка» в Петербурге» собрала самое главное по этой новости.

На самом деле силовики пришли к Хованскому поздно вечером 8 июня. Судя по бардаку в доме, Юрия застали врасплох, гостей в этот день он явно принимать не собирался. Повсюду разбросаны вещи, горы бутылок, в том числе из-под алкоголя и с алкоголем, упаковки от чипсов, окурки - оперативники словно на помойке оказались, а не в квартире у известного блогера. Вместе с Хованским в квартире была еще его собака, которая истошно скулила и лаяла, когда хозяина положили на пол лицом вниз. Питомца пришлось ликвидировать и запереть в соседней комнате.

После того, как оперативники осмотрели квартиру Хованского, блогера повезли в отдел - его подозревают в оправдании терроризма. На допросе в СК Юрий во всем сознался. А именно: летом 2020 года он записал и исполнил песню про теракт на Дубровке, в которой глумится над трагедией и погибшими.

- В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину, - заявил Хованский.

По статье, по которой проходит Хованский, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

- Обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, Юрий Хованский вышел в сеть Интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей, - официально заявили в СУ СКР по Санкт-Петербургу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жил, как на помойке: Фото из квартиры задержанного блогера Юрия Хованского шокировали его подписчиков

В соцсетях выложили фото из квартиры блогера Юрия Хованского, которого задержали по подозрению в оправдании терроризма (подробности)

Начинал с обзора шаверм - закончил оскорблениями звезд: Блогера Юрия Хованского задержали за песню про теракт на Дубровке

«Комсомольская правда» собрала все, что известно про задержание блогера Юрия Хованского (подробности)