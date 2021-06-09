Чем известен Юрий Хованский: скандальные подробности жизни блогера

Блогер Юрий Хованский часто влипал в скандалы. Фото: СОЦСЕТИ

Блогер из Пензы Юрий Хованский еще до того, как стать фигурантом уголовного дела за оправдание терроризма, часто влипал в неприятные истории – в том числе после мерзких шуток в своих роликов в адрес известных лиц, от знаменитых рэперов до влиятельных бизнесменов. «Комсомолка» вспоминает скандальные подробности жизни блогера Юрия Хованского.

ДРАКА НА КРЫШЕ МНОГОЭТАЖКИ

Пожалуй, один из самых известных конфликтов с участием Хованского. В 2014 году блогер выложил на своем канале ролик, в котором высмеял новый альбом Noize MC. Музыкант на это сильно обиделся – да так сильно, что решил выяснить отношения с интернет-хохмачом при помощи кулаков. Во время фестиваля Versus Main Event 2, который прошел все в том же 2014-ом на крыше одной из многоэтажек Петербурга, Noize MC, как говорят свидетели, прорвался к Хованскому сквозь толпу и ударил его по лицу.

Драку подавили в зародыше, но тут накручивать ситуацию принялся уже сам Хованский: схватив микрофон, он в неприличной форме выругал музыканта «трусом» - и практически сразу же получил по лицу еще раз, после чего противников уже окончательно растащили в разные стороны. С тех пор блогер и Noize MC постоянно на ножах – правда, конфликт уже давно перетек в интернет и наружу пока что больше не вырывается.

ИЗБИЕНИЕ В ПАРАДНОЙ

Все в том же 2014 у Хованского выше конфликт с певицей Кристиной Си. Поначалу молодые дарования выясняли отношения в интернете: Кристина назвала Юрия «алкашом», он же в ответ выдал пространный пассаж, в котором заявил примерно следующее: «Если степени моей трезвости после пары пива хватает для того, что бы засадить твоей мамаше под хвост, то и для Версуса хватит». Вскоре после этого Хованский написал на свой странице ВКонтакте, что его «слегонца отмудохали» прямо в его же парадной двое «здоровенных парней». А после – заставили на камеру извиниться перед самой Кристиной.

Хованского давно предупреждали, что за некоторые свои шуточки он может поплатиться. Фото: СОЦСЕТИ

Одна из последних скандальных историй с участием Хованского произошла в 2017 году. На этот раз он вступился за других блогеров – команду «Немагия», которая выпустила разоблачительное видео про известного бизнесмена Олега Тинькова и предсказуема нарвалась на судебный иск о клевете. Хованский записал сразу два видео со словами поддержки в адрес коллег и критикой в адрес бизнесмена… а в скором времени их удалил, объяснив это тем, что гнев бизнесмена добрался и до него.

«Поднимаю белый флаг - такой вот Дюнкерк», - подытожил он, добавив так же, что вскоре после публикации роликов ему выбили ногой дверь - правда, кто это сделал и почему, не уточнил.

Юрий неоднократно получал за свой длинный язык. Фото: СОЦСЕТИ

«В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я ЗАСТРЕЛЮ ТЕБЯ»

В том же 2017 Хованский рассказал о драке с продюсером блогерского объединения «Лидеры мнений» Кириллом Калашниковым, с которым он конфликтовал до этого на протяжении нескольких лет. По словам Хованского, Калашников пытался «подмять под себя» его канал и бизнес. Сам Калашников рассказывает эту историю иначе: по его словам, он услышал, как блогер оскорбляет его мать, а потому приехал разобраться. Как бы то ни было, Калашников во время драки получил от друга Хованского струю перцового газа в лицо, а сам Хованский публично пригрозил застрелить его «в следующий раз».

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