Героиня проекта «Родные люди»: «Я приходила домой после реабилитации и ревела с ребенком, лежа на полу»

Команда проекта «Родные люди» вместе с хозяйкой дома Татьяной. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Наша героиня Татьяна Авердян, мать четверых детей, недавно переехала в небольшой дом, в котором теперь уживаются две семьи. Самый младший ребенок Татьяны, Тигран, родился с диагнозом ДЦП: мальчик прикован к инвалидной коляске и пока не может самостоятельно справиться даже с самыми простыми бытовыми задачами. Тиграна нельзя оставлять одного, ему нужен постоянный уход и регулярные дорогостоящие процедуры по реабилитации, поэтому Татьяне пришлось принять непростое решение: бросить карьеру, чтобы заниматься ребенком.

- Раньше мы снимали хорошую квартиру в городе, готовились купить свою собственную. Но 12 лет назад, когда я была на шестом месяце беременности, из-за врачебной ошибки пришлось сделать кесарево. Дальше, когда узнали диагноз Тиграна, пришлось продать машину, потратить все сбережения на реабилитацию и операции ребенка. Квартиру от государства я пока получить не могу, поэтому мы взяли ипотеку и купили здесь загородный дом. Точнее - половинку дома.

Когда семья Авердян только заехала, дом пришлось буквально отстраивать заново. Не было ни воды, ни туалета, а само строение находилось в аварийном состоянии. Однако о том, что пришлось расстаться с городской жизнью, хозяйка не жалеет.

Волонтер проекта помогает собирать теплицу. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Татьяна давно хочет заниматься огородом, выращивать овощи, но условия на участке неподходящие, а купить теплицу не было возможности - практически все средства семьи уходят на реабилитацию Тиграна и ипотечные выплаты. Поэтому команда «Комсомольской правды» в Петербурге» решила исполнить мечту Татьяны и привезти большую дачную теплицу, которая прекрасно подходит для выращивания любых растений. Так, в первую неделю июня мы приехали в гости к Татьяне, чтобы вручить подарки от партнеров проекта и собрать на участке теплицу.

К нашей команде присоединилась Наталья Рычкова - владелица туристического агентства «Престиж Трэвел». Наталья также активно ведет свой блог в Инстаграме, где пишет об отношениях, детях, семейных ценностях и путешествиях. Вместе с мужем и маленькой дочкой она приняла участие в проекте и подарила Татьяне Авердян продукты.

Наталья вместе с супругом приняла участие в проекте. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

- Я с радостью согласилась присоединиться к команде проекта «Родные люди». Все-таки блогер - это человек, на которого смотрят тысячи людей. Для аудитории наше поведение и поступки - пример для подражания, поэтому так важно оставаться социально ответственными, помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Главное - делать это искренне и бескорыстно. Любая помощь, даже самое малое участие или простая поддержка, иногда меняет жизнь других, - объясняет Наталья.

Нам повезло с погодой, поэтому общими усилиями мы собрали и поставили теплицу буквально за пару часов. И чтобы Татьяна сразу начала ей пользоваться, партнер проекта, сеть магазинов «Максидом», подарил необходимый набор инструментов для работы в теплице, а также семена для посадки, землю для грядок и необходимые удобрения. Уже осенью у хозяйки дома на столе будут продукты, выращенные на собственном участке.

Подарки от партнера проекта, сети магазинов «Магнит». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

В доме, где много детей, быстрее всего заканчивается еда. К тому же в гости к семье Авердян часто приходят родственники со своими детьми. Официальный партнер проекта, сеть магазинов «Магнит», отправила Татьяне продуктовый набор, в котором есть все необходимое, чтобы накормить большую семью: крупы, мясные и рыбные консервы, продукция к чаю. Особенно повезло детям: им досталось много сладкого - печенье, пряники и конфеты.

Татьяна живет вместе со своими пожилыми родителями. Им требуется особый уход, поэтому компания «Биотэк» предоставила героям проекта подарочные наборы с витаминно-минеральными комплексами, пищевыми добавками и дезсредствами, произведенными на заводах компании. Они помогут пожилым людям поддерживать качество жизни и здоровье на должном уровне.

Мама Татьяны с подарками от компании «Биотэк». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

- Я всегда мечтала о теплице, но понимала, что у нас постоянно другие приоритеты и статьи расходов. Сама бы я никогда не купила, хотя очень люблю в земле возиться: копать, сажать. Всегда родителям с этим помогала, - призналась хозяйка дома.

Несмотря на то, что возможности работать у героини проекта нет, она старается зарабатывать дома. Татьяна готовит самые разные блюда на заказ: лепит пельмени, вареники, курзе, готовит фрикадельки и купаты, печет праздничные торты. Все деньги, вырученные с продажи, тратятся на реабилитацию маленького Тиграна. Иногда хозяйке дома помогают пожилые родители. Они стараются по возможности разгружать ее от домашних хлопот: сидеть с детьми, работать на участке, готовить. Но в последнее время рассчитывать приходится только на себя - все-таки из-за возраста бабушке все тяжелее дается уход за внуками.

Компания «Максидом» предоставила комплект инструментов и рассады для работы в теплице. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Кстати, Татьяна сама занимается благотворительностью - она один из волонтеров фонда «Доброделы».

- В фонде помогают и моей семье. Например, город очень редко выдает памперсы, а если и дает, то они всегда маленькие. А «Доброделы» мне абсолютно бескорыстно в этом помогают: выдают памперсы нужного размера. Однажды основатель фонда мне сказала: «А вы не можете нам с раздачей вещей помочь?» И я сразу втянулась: участвую в сортировке и распределении, сама отвожу разные продукты по семьям. Мне же тоже хочется людям делать добро, - делится Татьяна.

Готовая теплица на участке героини проекта. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Сейчас команда «Комсомольской правды» готовится к следующей поездке в СНТ «Восход», где нас ждет пожилая пара - Василенко Федор Иванович и Анна Ивановна.

Если вы знаете жителей Ленобласти, которые могут стать героями нашего проекта, напишите об этом в комментариях или на почту редакции spb-info@phkp.ru. Следите за новостями проекта по нашему хэштегу #Родныелюди_КП. Официальные партнеры проекта - компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк».

Команда «Комсомольской правды» выражает благодарность фонду «Доброделы» за участие в проекте и помощь в поиске героев.

Продукция «Максидома» идеально подошла для работы в парнике. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

СКАЗАНО

Полина ТУМАШЕК, основатель фонда «Доброделы»:

- Здорово, когда люди хотят помогать, а еще лучше, когда компании вовлекают сотрудников и участвуют сами, тем самым проявляя свою социальную ответственность. Мы рады, когда совместное сотрудничество приводит к помощи, ведь фонд «Доброделы» является неким навигатором для тех, кто хочет помогать, но не знает, с чего начать. Если у вас тоже есть желание, то в рамках фонда вы можете помочь делом, словом, вещами или сделать пожертвование. Мы охватываем 12 000 нуждающихся, поэтому вклад каждого важен!

Диана ФЕДОРОВА