Сухой закон и нормы ГТО: Что ждет болельщиков на главной фан-зоне Евро-2020

Фан-зона на Конюшенной откроется 11 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

До начала главного спортивного события этого года в Петербурге Евро-2020 осталось всего два дня. А тем временем Футбольная деревня на Конюшенной площади, которая впервые появилась еще во время Чемпионата мира 2018 года, готовится снова принять болельщиков.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Не успеть до начала соревнований никак нельзя. Рабочие сильно спешат. Стук молотков не смолкает ни на секунду. Однако, основная часть работ уже позади, и фан-зона размером в два футбольных поля приобрела свои очертания.

Фан-зона вместит до 5 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

На площадке слышны разговоры сразу на нескольких европейских языках – монтировать экраны для трансляции матчей помогают иностранные специалисты. Большое внимание уделяют безопасности. Речь идет не только об установке рамок с металлоискателями, но и даже о мониторинге экологической обстановки — сотрудники Роспотребназора берут на Конюшенной пробы воздуха.

— С помощью этого оборудования можно определить, превышены ли нормативы концентрация опасных веществ. А вот обнаружить микробы и вирусы этот прибор не может, — уточнили специалисты.

Первые лица города остались довольны подготовкой зоны к чемпионату. Фото: Артем КИЛЬКИН

СУХОЙ ЗАКОН И БЕЗОПАСНОСТЬ

Как рассказали организаторы, главная фан-зона сможет вместить до пяти тысяч человек. Кроме экранов, здесь появятся заведения общепита, кофейные автоматы и даже небольшие аттракционы. Будут торговать и пивом. Но только безалкогольным.

Посетить площадку смогут все желающие. Однако если число болельщиков превысит разрешенное, любителей футбола будут направлять к другим фан-зонам. Одна из них появится у спортивного комплекса «Юбилейный», другая, где будут показывать заключительные матчи, — на Дворцовой площади. Вероятное открытие четвертной фан-зоны в Никольских рядах пока обсуждается.

Футбольная деревня на Конюшенной площади готовится снова принять болельщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

— Ожидается, что к нам приедут до десяти тысяч иностранных болельщиков, — поделился вице-губернатор Борис Пиотровский.

Чтобы все они не ломанулись на переполненную Конюшенную, примут ряд мер. Помогут в этом системы подсчета болельщиков на фан-зоне и информирование о том, насколько она свободна в данный момент.

Кроме экранов, здесь появятся заведения общепита, кофейные автоматы и небольшие аттракционы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- После того, как площадка будет заполнена на 70-75 процентов, информация об этом будет поступать на специальный портал, также цифры будут объявлять в метро и по пути следования болельщиков, - рассказал руководитель инфраструктуры безопасности Дмитрий Минков. - Эти меры помогут перераспределить поток.

Также перед входом на фан-зону будут измерять температуру, а на самой площадке организуют дежурство медиков.

Заканчиваются последние приготовления. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

О культурной программе

По словам Бориса Пиотровского, помимо трансляции футбольных матчей, гостей фан-зоны ждет насыщенная культурная программа.

— Тут будет возможность сдать нормы ГТО и ознакомиться с историей чемпионата. Также появится специальная зона для детей. Отдельное внимание мы уделили инклюзии. Люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в мероприятиях. Для них будет даже футбольное поле, где пройдут небольшие матчи, — добавил Борис Пиотровский.

Добавим, что первая встреча Чемпионата Европы по футболу с участием сборной России в Петербурге пройдет 12 июня. В этом поединке наши спортсмены сразятся соперниками из Бельгии.