Фитнес, капсульный отель и фуд-холл: ДК Кирова обещают преобразить через три года

ДК Кирова ждет новая жизнь. Фото: Анна КРЮЧКОВА

ДК Кирова на Большом проспекте Васильевского острова ждет глобальная реновация. К 2024 году в стенах здания планируют реализовать проект «Центр развития инноваций». В одной концепции объединили IT-кластер, центр современных технологий и досуговую инфраструктуру. Последняя будет включать фуд-холл, спортивный клуб, оздоровительные секции, образовательные и развлекательные проекты, шоу-румы и бьюти-направление. В ДК также будут работать кинотеатр и театр.

Все советское останется в прошлом. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Произойдут изменения и на площади перед зданием и в зеленой зоне на территории.

Так ДК выглядит сейчас. Фото: Анна КРЮЧКОВА

А таким он должен стать через три года. Фото: проект

Кстати, дом культуры спроектирован так, что здание, площадью 24 тысячи кв. м можно разделить на блоки по направлениям.

Работа секций остановлена не будет. Фото: Анна КРЮЧКОВА

- Мы создадим две основных функциональные зоны. Первый блок - бизнес пространство, где разместятся IT-компании и инновационные проекты, гибкие офисные пространства, коворкинги, а также апартаменты и отели, - рассказывает генеральный директор управляющей компании ДК Кирова Ленская. - Возможно, в стенах здания появится модный капсульный отель. Второй блок – инфраструктурный, который будет обеспечивать комфортное пребывания резидентов и гостей дома культуры – это операторы общепита, фитнеса, образовательного блока.

Здесь, скорее всего, появится фуд-холл. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Арина Ленская добавила, что при всем при этом в ДК Кирова сохранят культурную составляющую – это 40 кружков. Она пообещала, что все секции продолжат работу. Разве что сделают их более актуальными и современными. Например, с помощью архитектурных решений.

Планируется что на Васильевском острове объединят креативные пространства, создав городской променад между ДК Кирова, Андреевским двором, Василеостровским рынком и «Севкабель портом».

По задумке обновленный дом культуры будет работать 24/7 365 дней в году и станет городским центром притяжения для жителей и гостей города. Местом, где можно будет отдохнуть, заняться спортом или творчеством, обсудить и даже реализовать бизнес-идею. А после всего проделанного вкусно поесть.