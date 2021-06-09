«Взяли во дворе»: Блогера Дмитрия Ларина привезли на допрос в СК по делу Хованского

Блогера привезли на допрос Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге только за одни сутки в СКР доставили сразу троих блогеров. Первым был Юрий Хованский, который и стал фигурантом уголовного дела за оправдание терроризма. Следом пошел Андрей Нифедов, а вечером 9 июня стало известно и о допросе Дмитрия Ларина.

Напомним, началось все с того, что в квартиру к Хованскому явились оперативники, причиной визита стала песня, которую блогер записал год назад. В ней Юрий призывал убивать детей и совершать взрывы в метро. Пока Хованский на 48 часов отправлен в ИВС, после чего его должны повести на арест.

Что касается Нифедова, то он проходит свидетелем, так как слышал исполнение Хованским той самой песни. С Лариным, судя по всему, ситуация похожая.

Хованский стал фигурантом уголовного дела Фото: СОЦСЕТИ

- Докладываю обстановку: СКР, допрос, свидетель, - сообщил Ларин в своих соцсетях. - Взяли во дворе, в чем был, в том и уехал. Ну хоть вэйпить на допросе можно. От свидетеля до подозреваемого, говорит, один шаг.

Причины допроса Ларина пока не озвучивают. Известно, что несколько лет назад он противостоял Хованскому на рэп-баттле "Версус".

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