«Семь лет колонии - мало ему»: Заложница «Норд-Оста», потерявшая на Дубровке племянника, высказалась о задержании блогера Юрия Хованского

Блогера задержали за экстремистскую песню Фото: СОЦСЕТИ

Задержание блогера Юрия Хованского мигом стало темой номер один в стране. И даже не потому, что у него 4,5 миллиона подписчиков, а из-за той темы, которую он затронул. Хованский, известный своими неоднозначными высказываниями, год назад записал песню о жертвах «Норд-Оста». Слова в ней мерзкие и экстремистские. Блогер не только оправдал теракт на Дубровке, заявив, что он был якобы «классным». Но и призвал «убивать русских детей», упомянув об одном из самых злостных террористов – Салмане Радуеве.

"ЭТО ПРИЗЫВ К ВОЙНЕ?"

- Русские дети, кому они «нафиг» нужны. Они же полные свиньи, - заявлял в песне блогер.

И за блогером ожидаемо пришли. ФСБ, полиция, СКР и Росгвардия - все в полном составе. Хованского уложили лицом в пол. И тут он сразу же перестал быть дерзким. На камеру Юрий жалостливо заявил, что якобы раскаивается. Сейчас ему грозит до 7 лет колонии. В ближайшее время суд будет должен решить стоит ли его отправлять в СИЗО. Однако часть общества раскололась с ответом на вопрос, нужно ли так сурово наказывать блогеров за такие высказывания. На этот вопрос мы попросили ответить заложников «Норд-Оста».

Блогер Хованский оправдал теракт на Дубровке Фото: СОЦСЕТИ

Семья Виктории (по просьбе героя публикации мы не упоминаем ее фамилию) была в полном составе на Дубровке. Она пришла с родителями, с сестрой и детьми. Один из 10 погибших детей в теракте – был ребенком близкой родственницы Виктории. Поэтому слова Хованского привели ее в полный шок.

- Это как? Это бред какой-то, - возмутилась в разговоре с «КП-Петербург» Виктория. - Мне кажется, его надо лечить. Эти слова меня не то, что даже обижает и оскорбляют. Это говорит о том, что страшно жить в таком мире. Это слова ненормального человека. Нельзя говорить, чтобы кто-то погиб. Тем более, дети. Это призыв к войне, к действиям? Я в шоке.

На Дубровке погибли 10 детей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

"НАКАЗАНИЕ ЕМУ ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДРУГИМ"

Виктория в ужасе от слов Хованского. По ее словам, она рада, что ее родственница, потерявшая на Дубровке ребенка, не слышала песню блогера.

- У нее просто будет нервный срыв, - вздыхает заложница «Норд-Оста». – То, что он сделал, - это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии - это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать. Чтобы другие подумали об этом. Понятно, для блогера - это игра. Но если у него найдутся подражатели и последователи, это очень страшно кончится. Я бы этого человека просто…. Да это не человек! То, что он сделал - это сродни расстрелу в школе. Тут только одна надежда, что он попадет в колонию и там будут нормальные люди. И будет какое-то возмездие. Чтобы он ощутил это. Потому что в стране вообще перекос идет с этими играми. Люди не понимают, каково это все в реальности. Ведь когда мы там оказались (на Дубровке - прим.ред.), было страшно, и многие, кто играл в компьютерные игры, говорили: «Когда я отсюда выйду, никогда не буду играть в военные стрелялки». Потому что когда ты оказываешься там, это настоящий ужас.

Хованскому за призывы убивать детей грозит до 7 лет колонии

Наказание для Хованского, по словам Виктории, должно стать уроком для всех.

- Человек перешел грань, если не в тюрьму, то его надо в психиатрическую клинику. Если не выправится, пусть лечится до бесконечности, - рассуждает Виктория. – И тут дело не в национальности детей, о которых он поет. Я не националист. Мы не возненавидели после теракта людей других национальностей. Все вели там себя по-человечески. Нас провоцировали. Но все равно все друг за друга стояли горой. И желали, чтобы пусть и не твоего ребенка, но хоть чужого выпустили. Должны быть человеческие чувства. А сейчас все обесценивается. Ему нужна известность, деньги вот и все. Поэтому я считаю, что надо его очень правильно лечить, чтобы у него мозги на место встали. Если нужно проголосовать за это, я подпишусь. Он перечеркнул слово «человек». Ведь уже столько лет прошло, а последствия у нас до сих пор не прошли в семье.

Напомним, что теракт на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Вооруженные террористы (порядка 40 человек, половина из которых женщины) ворвались на мюзикл "Норд-Ост". Боевики захватили 912 человек, среди которых были зрители и артисты. В заложниках люди провели трое суток. Бандиты были вооружены автоматами, имели более 100 гранат, и 40 взрывных устройств. После трех суток переговоров начался штурм здания, для этого силовики применили усыпляющий газ. Все террористы были уничтожены. По официальной версии в результате теракта погибли порядка 130 человек, среди них - 10 детей. Ответственность за теракт взял на себя террорист Шамиль Басаев.

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