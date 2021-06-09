Смольный и кикшеринги договорились о запрете электросамокатов в центре Петербурга

В Петербурге официально запретили электросамокаты на Невском проспекте и других центральных улицах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, официально: Смольный и кикшеринговые компании подписали соглашение о полном запрете движения электросамокатов на главных центральных улицах Санкт-Петербурга. При этом в основу договора входят именно что рекомендации пользования мобильным транспортом, а не обязательные требования. Но стороны договорились не нарушать пакт.

- В соглашении описан полный запрет движения электросамокатов на Невском и Адмиралтейском проспектах, Дворцовой и Сенатской площадях, улицах Большой Конюшенной, Малой, Большой Морской, а также на Дворцовой и Английской набережных, - передает пресс-служба комитета по транспорту.

Результат 8-ми наездов лихачей на взрослых и детей. Пока из некоторых районов города временно убрали самокаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме этого кикшеринги заверили, что ограничат скорость электросамокатов до 10 км/ч на всех улицах, где постоянно много туристов и пешеходов, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. В этот список входят и главные достопримечательности Северной столицы. Вдобавок арендаторов транспорта обяжут спешиваться на «зебрах».

К слову, ранее власти Петербурга предлагали кикшерингам прицеплять на каждый электросамокат идентификационный номер и подумать над тем, чтобы выдавать транспорт в аренду только по паспорту ради социальной ответственности.

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