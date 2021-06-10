В Петербурге партия «Новые люди» поможет решить проблему загрязнения реки Новая

«Новые люди» подключились к очередному этапу борьбы за восстановление водоема.

В партии «Новые люди» обеспокоены загрязнением реки Новой в Петербурге. Ранее в водоем попадали химикаты из аэропорта Пулково. Теперь для очистки дна необходимы значительные средства. После обращения экоактивиста Павла Брагина «Новые люди» подключились к очередному этапу борьбы за восстановление водоема. Осмотреть речку приехал зампред партии Александр Даванков.

Как отметил председатель Северо-Западной Экологической Ассоциации Павел Брагин, в раньше в воду попадали вещества, используемые при эксплуатации самолетов в Пулково. В результате в водоеме стали гибнуть птицы и рыбы. В 2018 году Брагин забил тревогу, устроил массовую рассылку обращений в правоохранительные органы. Благодаря этому в история получила общественный резонанс. Ситуацию удалось переломить только после личного вмешательства председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Но проблема еще не решена окончательно.

- Сейчас аэропорт уже не сбрасывает химикаты в реку, но водоем до сих пор загрязнен. В донных отложениях остались мертвая органика и химикаты. Комитет по природопользованию заказал проект по очистке реки. Мы его ждали целый год. В результате выяснилось, что стоимость работ по очистке и укреплении русла оценивается в 217 миллионов рублей. Это большая сумма, но и проблема с ядовитыми веществами серьезная. Очистки должна проходить в несколько этапов в течение трех лет. Но когда она начнется – пока большой вопрос. Эти средства пока нигде не предусмотрены в бюджете, - подчеркнул Павел Брагин.

Стоимость работ по очистке и укреплении русла оценивается в 217 миллионов рублей.

Для привлечения внимания к проблеме Брагин опубликовал в соцсетях пост с обращением к неравнодушным гражданам. На просьбу помочь с организацией нового этапа борьбы за сохранение реки откликнулась партия «Новые люди». На встрече с Павлом Брагиным заместитель председателя партии Александр Даванков поддержал инициативу по сбору подписей за ускорение финансирования проекта.

- Партия «Новые люди» активно участвует в решении экологических проблем. Поэтому мы не могли пройти мимо проблемы речки Новой в Петербурге. Тем более, что для нас это символичное название. Сейчас мы договорились о совместном старте сбора подписей за выделение финансирования на очистку реки. Они будут направлены губернатору Александру Беглову. Уверен, нам удастся привлечь внимание властей к проблеме загрязнения городских водоемов, - рассказал Александр Даванков.

С 20 июня все желающие смогут поставить подпись в поддержку проекта. Информация о месте сбора будет опубликована в социальных сетях. Как отметил Александр Даванков, в дальнейшем партия «Новые люди» планирует изучить состояние других рек и каналов в Петербурге и Ленинградской области. Так, активисты уже заинтересовались состоянием берегов реки Дудергофки, протекающей на Юго-Западе Санкт-Петербурга.