Кубки в витринах: Станцию метро«Зенит» открыли для пассажиров

На обновленной станции "Зенит" выставили футбольные кубки. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Многострадальная станция метро «Зенит», она же бывшая «Новокрестовская», вновь открылась для пассажиров. 10 июня, как и было обещано, вестибюль подземки, расположенной в непосредственно близости от футбольного стадиона «Зенита», распахнул свои двери.

- Станция должна быть открыта до начала чемпионата Европы по футболу. Планируем 10 числа, ранее сообщали «Комсомолке» в пресс-службе метрополитена. И не обманули.

Корреспондент «КП-Петербург» съездила утром четверга на Крестовский остров и лично убедилась, что станция, причем в новом дизайне, уже готова принимать пассажиров, открытие состоится с минуты на минуту: «Команду на открытие начальнику станции даст вице-губернатор Петербурга Максим Соколов».

В оформлении появилось больше сине-бело-голубых тонов. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Теперь в вестибюле «Зенита» в витринах стоят кубки, выигранные одноименным клубом, а интерьер получил больше сине-бело-голубых тонов.

В витринах стоят награды "Зенита". Фото: Анна КРЮЧКОВА

- Нам подготовили очень интересный и красочный проект. Он, с одной стороны, напрямую связан с историей клуба, с другой – уходит корнями в историю Петербурга. Я думаю, новый дизайн понравится и самим петербуржцам, и гостям города, - рассказал ранее «Комсомолке» гендиректор «футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

Станция метро точно будет работать во время ЕВРО-2020, а дальше, возможно, снова закроется на редизайн.