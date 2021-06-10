Снова открыта: Станция «Зенит» будет работать до конца ЕВРО-2020

В Петербурге к ЕВРО-2020 открыли станцию метро Зенит. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Утром 10 июня в Санкт-Петербурге вновь открылась для пассажиров станция метро «Зенит». Не первый раз и, не исключено, что последний. На этот раз открытие приурочили к ЕВРО-2020.

- Пора открывать! Транспорт должен ходить по расписанию, - дал команду вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, который сегодня стал одним из первых пассажиров «Зенит».

Теперь это самая футбольная станция в городе. Фото: Анна КРЮЧКОВА

В небольшом вестибюле станции, наконец, появилась вся обещанная футбольная атрибутика - кубки (конечно, не оригиналы, а точные копии) и панно болельщика петербургского клуба «Зенит».

- 10 июня - важный день для города, так как сегодня, в преддверии ЕВРО-2020, открывают главную транспортную артерию для болельщиков, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Уже послезавтра состоится наш первый матч: Россия - Бельгия. Крестовский остров и город готовы. Все в идеальном состоянии.

Копии кубков находятся за бронированным стеклом. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Известно, что станция «Зенит» проработает весь ЕВРО-2020 - то есть минимум до 11 июля. Что будет дальше - неизвестно.

- Дальше - посмотрим, - многообещающе добавил представитель пресс-службы метрополитена. - Окончательного решения еще не принято.

Первые пассажиры делают фото на новой станции. Фото: Анна КРЮЧКОВА

Кстати, как рассказали корреспонденту «Комсомолки» представители подземки, беспокоится за сохранность многочисленных кубков, представленных в вестибюле станции, не стоит. Награды, хоть и копии, - под надежной защитой. Точнее - за бронированным стеклом. Но проверять его на прочность тоже не стоит - не забывайте, что в метрополитене ведется видеозапись.

Тренер «синие-бело-голубых» Константин Зырянов, который также присутствовал на торжественном открытии станции, добавил, что «Зенит» будет еще реконструироваться и улучшатся.