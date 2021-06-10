ПМЭФ-2021: «Русская Медиагруппа» капитализирует музыку

«Русская Медиагруппа» создала дискуссионную площадку в рамках ПМЭФ-2021

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме прошёл Public Talk «Русская Медиагруппа»: Creative & Business. Капитализируем музыку». Спикеры обсудили перспективы развития музыкальной отрасли в России. Лидеры музыкальной отрасли уверены: инвестиции в музыку могут дать высокую доходность, а самой индустрии позволят выйти на новый уровень.

«Русская Медиагруппа» создала дискуссионную площадку в рамках ПМЭФ-2021 для оценки инвестиционной привлекательности музыкального рынка в России. Темы капитализации музыки, перспектив развития музыкальной индустрии, а также стремительного роста популярности аудиоформатов были подняты в ходе деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума.

Поиск инвесторов по принципу IT-стартапов, инвестиции в роялти, IPO – реальность современной музыкальной индустрии.

- Хорошо, что мы обсуждаем эту тему на таком значимом событии, как ПМЭФ-2021. Надеемся, что вопросы, поднятые сегодня, не только обратят на себя внимание участников рынка, но и привлекут новых игроков и инвестиции в отрасль, – обратилась к участникам дискуссии генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская.

Музыка – это всегда востребованный контент. Российский рынок музыки в 2020 году составил $185,5 млн, по данным IFPI 2020, приведённым генеральным директором Sony Music Entertainment Russia Ариной Дмитриевой. Согласно статистике стриминговых сервисов*, чарты состоят преимущественно из локальной музыки – подчеркнула Арина Дмитриева.

Как отметил модератор дискуссии – директор по развитию нового бизнеса в «СберМаркетинг», член совета директоров АО «Русская Медиагруппа» Гавриил Гордеев, мы живём в эпоху стремительного роста аудио.

Аудио – универсальный инструмент коммуникации. За счёт развития современных технологий каналы распространения аудиоконтента становятся доступными во всех возможных средах: радио, телевидение, интернет.

Гавриил Гордеев подчеркнул: «По статистике**, три из пяти контентных предпочтений в сети интернет связаны с аудио – это подкасты, стриминги и непосредственно музыка».

- Музыка начинает развиваться по законам финтех, и важно вовремя запрыгнуть в этот поезд, – отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Развитие технологий заставило музыкальные лейблы стать «белыми», и их финансовые показатели вызывают большее доверие. Необходимо индустриально сформулировать пакет законодательных инициатив, которые улучшили бы инвестиционный климат в музыкальной сфере.

Спикеры Public Talk: «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Капитализируем музыку» также затронули тему тесной связи музыкальной и рекламной индустрий. Музыка увеличивает стоимость любого продукта, становится неотъемлемой частью маркетинговых кампаний. Генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова отметила: «По прогнозам IAB Russia, к 2024 г. объём рынка цифровой аудиорекламы в России вырастет до 6,6 млрд рублей. У нас есть все возможности и огромный интерес в развитии аудио-сегмента в целом. Мы создаем аудио-продукты на стыке всех сред, которые востребованы как у аудитории, так и рекламодателей».

Генеральный директор Sony Music Entertainment Russia Арина Дмитриева подчеркнула, что российский рынок звукозаписи на сегодняшний день – второй в мире после южнокорейского по темпам роста. Выход на IPO на Корейской бирже музыкального лейбла Big Hit Entertainment, которому принадлежит K-Pop-группа BTS, позволил привлечь инвестиции, в результате чего капитализация компании составила $4,1 млрд.

О состоянии музыкального рынка в России, каким его видят главные игроки – артисты – рассказала певица LOBODA, которая, по статистике компании Sony Music Entertainment Russia, стала самым стриминговым артистом с 2019 года.

Продюсер Нателла Крапивина: «Никакая индустрия не может бесконечно инвестировать сама в себя, и креативной отрасли это касается в особенности. Для перехода на новый этап развития, необходимы «длинные деньги». Россия – страна с огромным потенциалом, и это надо поддерживать».

Сегодня российские звезды способны создавать шоу мирового уровня. Но постановка таких шоу требует больших инвестиций в человеческий капитал. Собственных средств артистов и продюсерских центров недостаточно для того, чтобы привезти концерты такого масштаба в регионы. По мнению Нателлы Крапивиной – одна из основных задач, стоящих сегодня перед представителями шоу-бизнеса: создать условия для того, чтобы зрители вне столицы могли смотреть шоу высочайшего уровня.

Участники дискуссии поддержали инициативу Нателлы Крапивиной о создании фонда социальной и экономической поддержки развития российской музыкальной индустрии. Он может быть как государственным, так и с участием частного капитала.

Певица LOBODA отметила: «Я считаю, артист не должен смотреть по сторонам – он должен смотреть внутрь себя. То, что есть в каждом из нас – уникально! Оглядываясь, мы не даем себе возможности развиваться. Я очень большой перфекционист по отношению к себе. И моя команда знает, что я максимально требовательна, потому что стремлюсь к созданию качественного контента».

В классической музыке, по словам художественного руководителя «Сириуса» – Образовательного Фонда «Талант и успех», генерального директора Оперного бала в Земперопере в Дрездене, советника генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахима Фрая происходят аналогичные процессы: «Рынок музыки и искусства сегодня очень быстро меняется. И всем нам приходится быстро перестраиваться и менять мировоззрение. В России, вероятно, самое большое сообщество креативных людей – и мы должны использовать этот потенциал».

«Когда вы инвестируете в музыку – вы инвестируете в культуру. Это инструмент формирования вкуса. И я призываю присоединиться к тренду и сформировать не только новую бизнес-индустрию, но и новый культурный тренд», – резюмировал Гавриил Гордеев.

На российском музыкальном рынке существует ряд компаний, которые открывают большие возможности для инвесторов. А крупные игроки, такие как «Русская Медиагруппа» способны минимизировать риски вложений в музыкальную индустрию.