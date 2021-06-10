От Дзюбы до Мостового. Кто представляет «Зенит» на Евро-2020

Дзюба и Жирков сыграют на Евро-2020 за сборную России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На предстоящем Чемпионате Европы по футболу сыграет 7 футболистов «Зенита», многие из них являются ключевыми игроками российской сборной. Разбираемся, кто и в какой роли отправляется на главный европейский футбольный турнир.

Юрий Жирков

Юрий Валентинович едет на турнир в качестве ветерана - старше него на Евро-2020 только Горан Пандев и Пепе. Впрочем, возраст совсем не мешает игроку претендовать на место в основном составе. Реальной альтернативы на левом фланге обороны может и не быть, если Кудряшов не успеет восстановиться.

Юрий Валентинович едет на турнир в качестве ветерана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом умение игрока «Зенита» подключаться к атакам пригодится для игры по схеме с пятью защитниками. Жирков выступит на турнире в качестве игрока «Зенита», но его контракт с бело-голубыми заканчивается уже в ближайшие дни, слухов о продлении соглашения нет. Возможно, Юрий завершит карьеру футболиста после Евро.

Вячеслав Караваев

Станислав Черчесов рассматривает Караваева как дублера Марио Фернандеса на правом фланге обороны. Вероятно, зрители увидят петербургского игрока в основе только в случае травмы Марио. Тем не менее, набранная форма говорит, что Караваев способен закрыть правый фланг обороны в случае необходимости.

Далер Кузяев

Далер принял участие в двух товарищеских матчах перед Евро и кажется одним из главных кандидатов на место в центре поля. С другой стороны, конкуренция нешуточная - Зобнин, Баринов и (в меньшей степени) Оздоев играют примерно на том же уровне.

Далер Кузяев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкретный выбор на каждый матч будет зависеть от физической формы игроков и установок на игру, так что Кузяева болельщики будут видеть часто, но вряд ли он сыграет все матчи в основе.

Магомед Оздоев

Как и Кузяев, Оздоев борется за место в центре. Однако товарищеские матчи снизили шансы Оздоева на попадание в основе - неточные передачи в простых ситуациях мешали российской сборной выстраивать позиционную атаку. Конкуренты не дремлют, так что игру с Бельгией Магомед, по всей видимости, начнет на скамейке запасных.

Андрей Мостовой

Мостовой едет на турнир как молодой игрок, способный разнообразить игру в атаке нестандартными действиями. Нестабильный, реактивный, яркий - предсказать будущее Мостового на турнире просто невозможно. Юный возраст позволяет ему не бояться провала — уж Мостового точно никто винить не будет. Товарищеские матчи показали, что Андрей готов бороться за место на поле.

Мостовой едет на турнир как молодой игрок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба

От капитана сборной ждут многого не только болельщики, но и Черчесов. Играя роль таргетмена, Дзюба остаётся ключевой фигурой в атаке сборной. Товарищеские матчи показали, что Артем находится в хорошей форме, так что зависимость от нападающего не пугает. С другой стороны, Соболев и Заболотный провели отличный сезон, так что Дзюбу есть кем заменить в случае неудачной игры (в отличии от Чемпионата мира-2018, где Дзюба был единственным полезным нападающим).

Деян Ловрен

Единственный иностранец из состава «Зенита», который участвует в Евро. Еще неделю назад его участие было под вопросом - последствия травмы. Однако теперь пресс-служба сборной Хорватии публикует фотографии Ловрена в тренировочном костюме и ждет его возвращения на поле. Возможно, он пропустит первый матч, но его место в основе сборной не обсуждается.

Деян Ловрен выступит за сборную Хорватии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У хорватов очень сложная группа - предстоит сыграть с Англией, Чехией и Шотландией, так что помощь «зенитовца» точно не помешает. При определенном раскладе хорваты могут сыграть в четвертьфинале в Петербурге на уже родном для Ловрена арене.

КСТАТИ

«Зенитовцев» могло быть и больше

В последний момент Станислав Черчесов «отцепил» от сборной голкипера Андрея Лунева, в резервном списке находился защитник Дмитрий Чистяков. Зато в сборной есть два бывших «зенитовца»: дублёр Дзюбы Антон Заболотный и Алексей Ионов, способный побороться за место в основном составе.

Первый матч российской сборной состоится уже 12 июня - в соперниках Бельгия.