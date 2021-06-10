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Спорт10 июня 2021 16:41

От Дзюбы до Мостового. Кто представляет «Зенит» на Евро-2020

Рассказываем, кто сыграет за сборную на стадионе в Санкт-Петербурге
Источник:kp.ru
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Дзюба и Жирков сыграют на Евро-2020 за сборную России.

Дзюба и Жирков сыграют на Евро-2020 за сборную России.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На предстоящем Чемпионате Европы по футболу сыграет 7 футболистов «Зенита», многие из них являются ключевыми игроками российской сборной. Разбираемся, кто и в какой роли отправляется на главный европейский футбольный турнир.

Юрий Жирков

Юрий Валентинович едет на турнир в качестве ветерана - старше него на Евро-2020 только Горан Пандев и Пепе. Впрочем, возраст совсем не мешает игроку претендовать на место в основном составе. Реальной альтернативы на левом фланге обороны может и не быть, если Кудряшов не успеет восстановиться.

Юрий Валентинович едет на турнир в качестве ветерана.

Юрий Валентинович едет на турнир в качестве ветерана.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом умение игрока «Зенита» подключаться к атакам пригодится для игры по схеме с пятью защитниками. Жирков выступит на турнире в качестве игрока «Зенита», но его контракт с бело-голубыми заканчивается уже в ближайшие дни, слухов о продлении соглашения нет. Возможно, Юрий завершит карьеру футболиста после Евро.

Вячеслав Караваев

Станислав Черчесов рассматривает Караваева как дублера Марио Фернандеса на правом фланге обороны. Вероятно, зрители увидят петербургского игрока в основе только в случае травмы Марио. Тем не менее, набранная форма говорит, что Караваев способен закрыть правый фланг обороны в случае необходимости.

Далер Кузяев

Далер принял участие в двух товарищеских матчах перед Евро и кажется одним из главных кандидатов на место в центре поля. С другой стороны, конкуренция нешуточная - Зобнин, Баринов и (в меньшей степени) Оздоев играют примерно на том же уровне.

Далер Кузяев.

Далер Кузяев.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкретный выбор на каждый матч будет зависеть от физической формы игроков и установок на игру, так что Кузяева болельщики будут видеть часто, но вряд ли он сыграет все матчи в основе.

Магомед Оздоев

Как и Кузяев, Оздоев борется за место в центре. Однако товарищеские матчи снизили шансы Оздоева на попадание в основе - неточные передачи в простых ситуациях мешали российской сборной выстраивать позиционную атаку. Конкуренты не дремлют, так что игру с Бельгией Магомед, по всей видимости, начнет на скамейке запасных.

Андрей Мостовой

Мостовой едет на турнир как молодой игрок, способный разнообразить игру в атаке нестандартными действиями. Нестабильный, реактивный, яркий - предсказать будущее Мостового на турнире просто невозможно. Юный возраст позволяет ему не бояться провала — уж Мостового точно никто винить не будет. Товарищеские матчи показали, что Андрей готов бороться за место на поле.

Мостовой едет на турнир как молодой игрок.

Мостовой едет на турнир как молодой игрок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба

От капитана сборной ждут многого не только болельщики, но и Черчесов. Играя роль таргетмена, Дзюба остаётся ключевой фигурой в атаке сборной. Товарищеские матчи показали, что Артем находится в хорошей форме, так что зависимость от нападающего не пугает. С другой стороны, Соболев и Заболотный провели отличный сезон, так что Дзюбу есть кем заменить в случае неудачной игры (в отличии от Чемпионата мира-2018, где Дзюба был единственным полезным нападающим).

Деян Ловрен

Единственный иностранец из состава «Зенита», который участвует в Евро. Еще неделю назад его участие было под вопросом - последствия травмы. Однако теперь пресс-служба сборной Хорватии публикует фотографии Ловрена в тренировочном костюме и ждет его возвращения на поле. Возможно, он пропустит первый матч, но его место в основе сборной не обсуждается.

Деян Ловрен выступит за сборную Хорватии.

Деян Ловрен выступит за сборную Хорватии.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У хорватов очень сложная группа - предстоит сыграть с Англией, Чехией и Шотландией, так что помощь «зенитовца» точно не помешает. При определенном раскладе хорваты могут сыграть в четвертьфинале в Петербурге на уже родном для Ловрена арене.

КСТАТИ

«Зенитовцев» могло быть и больше

В последний момент Станислав Черчесов «отцепил» от сборной голкипера Андрея Лунева, в резервном списке находился защитник Дмитрий Чистяков. Зато в сборной есть два бывших «зенитовца»: дублёр Дзюбы Антон Заболотный и Алексей Ионов, способный побороться за место в основном составе.

Первый матч российской сборной состоится уже 12 июня - в соперниках Бельгия.

ФК ЗенитСпорт: ФУТБОЛ