Откусанное печенье в небе: Как петербуржцы любовались затмением солнца

Днем 10 июня в Петербурге можно было увидеть солнечное затмение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, в Петербурге анонсировали кольцеобразное солнечное затмение – такого не было 55 лет! Журналисты «Комсомолки», конечно, не могли пропустить это событие и отправились ловить редкое природное явление на одно из самых популярных мест в городе – пляж Петропавловской крепости. Тут и обзор хороший, а заодно и позагорать можно.

Переодевшись в купальник и вооружившись старой фотопленкой, ровно в 14.00, как советовали астрологи, я подняла голову к небу.

- Что вы там разглядываете? - с интересом спросила меня хорошо загоревшая женщина лет 50-ти.

- Да сегодня же кольцевое затмение! – со знанием дела ответила я. – Такое последний раз в мае 1966 года было!

- Правда что ли? – стала подходить ближе любопытная горожанка. – А можно мне тоже через вашу пленку посмотреть?

- Конечно, но пока я сама, если честно, ничего не вижу.

Оказалось, любоваться редким природным явлением не так-то просто. Сначала глаза минуты полторы привыкали к яркому свету, а после этого солнце закрыли облака. Но сегодня удача была на нашей стороне, и через минут шесть небо вновь прояснилось, и я смогла рассмотреть на четверть закрытый солнечный диск во всей красе. Причем, максимальную его фазу, которая в Петербурге пришлась на 14:15.

Удивительное зрелище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Солнце, как откусанное печенье! – радовалась я, как ребенок, небесному зрелищу. Рядом с ноги на ноги переминалась моя новая знакомая, которой не терпелось тоже взглянуть на это.

- Огооо, - протянула она, как только поднесла пленку к правому глазу. – Сто раз слышала про затмение, но никогда не видела его своими глазами. Как удачно я вас сегодня встретила!

В итоге на наши громкие восторги сбежалось еще несколько загорающих. Затмение длилось буквально несколько минут, но полюбоваться им через «комсомольскую пленку» успели все желающие.