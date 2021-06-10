SKODA ВАГНЕР: Хоккей объединяет бизнес. Фото предоставлено ŠKODA ВАГНЕР.

Чемпионат мира по хоккею для ŠKODA ВАГНЕР – одно из главных событий года. В эти дни все шоу-румы были оформлены в хоккейной атрибутике, а для ключевых fleet-клиентов был организован просмотр финального матча в прямом эфире.

6 июня ВАГНЕР посетили руководители подразделений «Сбербанк Лизинг», «Альфа Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Газпромбанк Лизинг» и их семьи. В автосалонах царила атмосфера большого стадиона: на входе гостей встречали сотрудники в хоккейных джерси, им рисовали аквагрим и выдавали всю необходимую спортивную атрибутику – шарфы, перчатки и многое другое. Для самых маленьких болельщиков работала детская зона с аниматором.

В свою очередь менеджеры отдела продаж ВАГНЕР провели презентацию ŠKODA RAPID в эксклюзивной комплектации Hockey Edition: рассказали об особенностях и возможностях версии. Некоторые гости приняли решение о покупке.

Посетители участвовали в тематических хоккейных и автомобильных конкурсах, боролись за звание Лучшего болельщика, сыграли в настольный хоккей – мужчины против женщин. Победу одержала команда прекрасного пола. В качестве выигрыша конкурсанты получили фирменные призы от ŠKODA.

ŠKODA выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею уже в 29 раз. Сотрудничество SKODA и территории мирового хоккея вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное в истории спортивных дисциплин.

СПРАВКА

ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер эксклюзивной линейки ŠKODA. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А). К чемпионату мира шоу-румы дилерской сети получили оформление хоккейной атрибутикой.