Прокат электросамокатов возобновил работу в Петербурге

Кикшеринговые сервисы возобновили работу в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent и Molnia возобновили работу в Петербурге. Они будут работать по новым правилам, к которым удалось прийти на совещании с Комитетом по транспорту.

Напомним, теперь максимальная скорость езды на самокатах по всему городу – 20 километров в час, а на тротуарах и в местах массового скопления людей и вовсе пятнадцать. Запрещено ездить по Дворцовой и Сенатской площадях, на Малой Морской улице.

Но на время Евро-2020 будут действовать и дополнительные ограничения. В частности, запрет разгоняться быстрее десяти километров в час на тротуарах и в местах массового скопления людей, ездить на Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской, Адмиралтейской и Дворцовой набережных.

В компаниях Whoosh и Molnia отметили, что все оговоренные ограничения будут строго соблюдаться. В частности, скорость контролируют специальные программы.

- Кикшеринги, в отличии от частных лиц, могут ограничивать скорость своих электросамокатов, - отметила пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик. - Рады вернуть горожанам уже привычный для них вид транспорта. Обязательно продлим подписку на два дня тем, кто ее приобрел до приостановки работы сервиса.

Кстати, на момент подготовки материалов сервисы еще не работали, на картах в мобильных приложениях нельзя было найти ни одного средства передвижения. Исключением стал SamocatSharing – компания сдает в аренду и механические самокаты, которые не просто стоят у забора, а закреплены на специальных станциях.

Whoosh и Molnia рассказали «КП», что уже выставляют свои самокаты обратно, однако, когда именно ими можно будет воспользоваться – пока не понятно.

Возобновило свою работу и еще одно кикшеринговое приложение, которое ранее было заблокировано – Urent. Получить оперативный комментарий от этой компании «КП» не удалось.