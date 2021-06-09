Группы Sutoloka выпустила клип «Вы находитесь здесь»

Релиз создавался дистанционно на протяжении всех локдаунов 2020 года

Меланхоличный инди/дрим-поп на русском и немного английском от коллабы московских и немного питерских музыкантов. Проект режиссера и сценариста Мити Кокорина, снявшего группе дебютный клип.

"Маленький волчок выходит из леса, чтобы кусать людей за бочок, но обнаруживает, что люди прекрасно справляются без него" - клип московско-питерской коллабы "Вы находитесь здесь", вдохновленный "Сказкой сказок" Ю.Норштейна, работами М.Гондри и Бьорк. Отмечен европейскими фестивалями анимации и короткого метра.

Релиз создавался дистанционно на протяжении всех локдаунов 2020 года, записывался в подвале в Москве, в порту Севкабель в Петербурге и еще немножко где-то в Сочи. Песни на русском и еще немножко - на английском. С духовыми и немножко электроникой. Ни одной полноценной репетиции, живьем встречались максимум по двое. Музыканты, участвовавшие в записи, знакомы на протяжении 10 лет и в разных сочетаниях играли что-то от построка и лофай джаза до транса и idm - что, благо, почти никак не повлияло на звучание этого ЕР. Что повлияло: Slowdive, Apparat, Xiu Xiu, Blaue Blume, тяга к кривым размерам, мариачи, русские сказки, скандинавский инди, японский шугейз, импрессионизм, Ладожское озеро, поля под Александровом, просекко. В планах коллектива собраться полным составом.