Участники и гости ПМЭФа «раздали» 150 млн документов. Фото: Олег ЗОЛОТО

За четыре дня Петербургского международного экономического форума пользователи прокачали в сети «МегаФон» более 23 ТБайт интернет-трафика, что эквивалентно почти 150 млн документов в формате PDF. Такие выводы сделали аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по активности в сети.

При этом ежедневно почти 2 тысячи Гб трафика приходилось на сети 5G. Именно в период ПМЭФа «МегаФон» развернул в Петербурге самую широкую в России тестовую зону совместного использования 4G и 5G. Ее площадь составила 10 кв. км в районе Невского проспекта и КВЦ «Экспофорум», где проходило мероприятие.

Ожидаемо, что основными российскими визитерами самого масштабного делового события страны стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Их доля составила 80%. В оставшиеся 20% вошли пользователи из различных уголков России. Топ-5 гостей после петербуржцев и москвичей возглавили визитеры из Нижнего Новгорода, Ростова, Самары, Мурманска и Новгорода. Наиболее многочисленными зарубежными пользователями в сети «МегаФон» стали роумеры из Франции, Италии, ОАЭ, Сербии и Эстонии.

Проговорили участники форума c 2 по 5 июня более полумиллиона минут или год непрерывных разговоров одного абонента. Самыми загруженными по количеству проводимых мероприятий были второй и третий день форума. Пик голосового трафика пришёлся на полдень 3 июня, когда участники ПМЭФа проговорили 16,5 тысяч минут, а пиковая нагрузка на сеть по интернет-трафику была зафиксирована сразу после окончания пленарного заседания 4 июня с участием Президента России Владимира Путина. Тогда всего за час было выложено в сеть 459 Gb.