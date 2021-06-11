Холдинг «РСТИ» в 2021 году выведет на рынок еще как минимум два жилых комплекса. Фото предоставлено пресс-службой «РСТИ».

В 2021 году холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) откроет продажи квартир как минимум в двух жилых комплексах в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно на пресс-завтраке в офисе компании.

Первый новый проект — жилой комплекс Master Place — находится на участке, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Полюстровским проспектом и Лабораторной улицей, рядом с другим объектом холдинга «РСТИ» — сданным жилым комплексом «Город мастеров». В состав проекта входят два корпуса — четырехсекционный дом переменной этажности (от 6 до 9 этажей) и односекционный дом высотой 19 этажей. В каждом корпусе предусмотрен подземный паркинг. На огороженной придомовой территории появятся детские площадки и зоны для отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой «РСТИ».

Второй проект — жилой комплекс «Time Сквер», который будет расположен на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, к северу от жилого комплекса New Time, который также строит холдинг «РСТИ». Проект состоит из 13 жилых корпусов высотой 13 этажей. В рамках проекта будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест. На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. На первых этажах корпусов спроектированы коммерческие помещения, для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг.

СПРАВКА

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN.