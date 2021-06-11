Соскучились по футболу? А футбол — по вам!

Смотрите футбол, болейте за наших и выигрывайте призы от «Фольксваген Центры ВАГНЕР».

Итак, в честь чемпионата Европы «Фольксваген Центры ВАГНЕР» запустили серию розыгрышей, где призами станут наборы фаната: замечательный рюкзак, шарф и грим болельщика. Розыгрыши будут проходить официальной группе в Instagram.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

1.Быть подписанным на аккаунт в Instagram @volkswagen_spb

2.Поставить лайк посту с анонсом конкурса и розыгрыша

3.Написать верную комбинацию ответов викторины

Принять участие могут только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подписывайтесь на официальную группу Фольксваген Центров ВАГНЕР в Instagram и узнавайте первыми о новых заданиях-викторинах и датах розыгрыша.

Роман Зобнин, Георгий Джикия и Марио Фернандес буквально от сердца отрывают призы, которые скоро могут стать вашими! Каждую неделю мы будем публиковать анонс на новый конкурс. Следите за нашими публикациями в @volkswagen_spb

Вы можете участвовать во всех розыгрышах! Всем удачи!

КОНКРЕТНО

Сроки проведения – с 11.06.2021 по 11.07.2021. Информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать в официальной группе Фольксваген Центров ВАГНЕР в Instagram и на сайте.

#vwзаряжаемфутболом