Звание первого почетного мецената Санкт-Петербурга присвоено Вячеславу Заренкову

президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков - Почетный меценат Санкт-Петербурга. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир»

Первый обладатель звания Почетного мецената Санкт-Петербурга был определен еще в 2020 году, в разгар пандемии. Его удостоился основатель группы «Эталон», президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

- Сегодня Вы помогаете художникам, врачам, учителям, простым людям. Уверен, Ваше имя навеки вписано в историю Северной столицы. Звание первого Почетного мецената Санкт-Петербурга — не только признание Ваших выдающихся заслуг, но и пример для всех петербуржцев, всех успешных людей нашего времени, – сказал на церемонии вручения знака Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Глава петербургского парламента выразил меценату особую признательность за строительство и воссоздание православных храмов в России и за рубежом. Он отметил, что благодаря деятельности фонда «Созидающий мир» и его основателя Вячеслава Заренкова, в нашем городе появился Храмом Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице и другие замечательные церкви.

Глава петербургского парламента выразил меценату особую признательность. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир»

- Часто спрашивают, зачем мне это нужно? Но помогать другим – радость. И я уверен, что многие, у кого есть такая возможность, еще откроют для себя источник света и добра, который идет от бескорыстной помощи людям, – сказал с ответной речи, обращенной к депутатам петербургского парламента, Вячеслав Заренков.

СПРАВКА

Звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» присваивается человеку, оказавшему меценатскую помощь учреждениям культуры, науки, образования в размере не менее 10 млн рублей, а также за безвозмездное осуществление деятельности, направленной на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования, в области культуры и искусства Санкт-Петербурга.