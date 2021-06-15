Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров стал отцом

У гонщика Виталия Петрова родился сын. Фото: vk.com/vitalypetrov

Виталий Петров, бывший гонщик серии Формула-1, стал отцом. У него с супругой родился сын, которого назвали Лев. О радостном событии сам экс-пилот королевских гонок рассказал в соцсетях.

- Сегодня мы стали родителями. Мы счастливы! Добро пожаловать сынок! Наш Лев: вес 3530, рост 53 см, - написал Виталий вечером 14 июня на своих страницах ВКонтакте и Инстаграме.

С рождением сына «выборгскую ракету» в комментариях поздравил киноактер Гоша Куценко: «Господи! Поздравляю! Ура! Здорово!», а также продюсер Яна Рудковская: «Поздравляем».

Теплые слова опубликовал и официальный аккаунт команды «Лада-Спорт»: «Лев Петров! Хорошо звучит для будущего пилота Формулы-1! Наши поздравления!».

Сына Петровы назвали Львом. Фото: vk.com/vitalypetrov

Где именно проходили роды, осталось неизвестным. Геотега на фотографию Виталий не поставил.

Напомним, что Виталий Петров был пилотом команд Формулы-1 в 2010-2012 годах. Он выступал за «конюшни» Renault и Caterham. Лучшим результатом гонщика стало третье место на гран-при Австралии в сезоне 2011 года.

После ухода из королевских соревнований, Петров выступал в различных гоночных сериях, а последнее время был стюардом-пилотом Международной автоспортивной организации в Формуле-1.

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