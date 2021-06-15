"Зайка плакал в агонии": Петербуржцев попросили прекратить забирать детенышей животных из леса

Петербуржцев попросили перестать "спасать" детенышей животных из леса / Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

"Не забирайте у зверей детей!". Сотрудники реабилитационного центра диких животных "Велес" в очередной раз обратились к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области с призывом перестать "спасать" детенышей зайчат, ежат и многих других. Часто, гуляя по лесам, люди встречают малышей животных, которые только недавно родились. Увидев звереныша одного без мамы, многие решают, что ему срочно необходима помощь, которая в действительности оборачивается "медвежьей услугой".

- Мы устали говорить одно и тоже. Не берите малышей в лесу, у них есть мама и она где-то рядом, - пояснили работники центра.

С начала лета в центре появилось уже почти 40 таких малышей, ставших сиротами по воле человека. Забирая детеныша из леса, люди лишают их не только мамы, но и, зачастую, здоровья. Сердобольные горожане по незнанию начинают кормить зверят молоком, буквально вливая в их маленькие организмы еду, что приводит к тяжелым последствиям.

Из-за неправильного кормления зайчонок умер в страшных муках / Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

- Когда неопытные люди пытаются влить в малышей молоко, это заканчивается аспирационной пневмонией при попадании молока в легкие и смертью малыша. Помочь таким пушистым малышам становится уже практически невозможно. Так, к нам попал зайчонок, в которого два дня пытались влить молоко. Если бы вы слышали, как он плакал в агонии... И помочь ему было невозможно, - рассказали зоозащитники.

Маленький зайка погиб в муках. Остальных сироток удалось спасти. Просто вернуть их в лес уже не получится, животные их не примут, а сами они пока не способны выживать и добывать себе еду. Поэтому работники центра и днем, и ночью не отходят от малышей, выкармливая весь этот большой "детский сад", чтобы в будущем зверята смогли вернуться в естественную среду обитания.

Специалисты напомнили, что нельзя брать малышей из леса, если у них есть явных травм. Где-то недалеко от них обязательно находится мама. В случае, если у животного все же есть проблемы, не стоит пытаться помочь ему самостоятельно, а следует обратиться к специалистам в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области: +7(812)539-50-00 или в центр "Велес" по телефону +7(964) 339-40-39.

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