Петербургу не хватает 80 школ и 150 детских садов

Недостаток школ - больной вопрос жилых районов Северной столицы.

Недостаток школ - больной вопрос жилых районов Северной столицы. Во многих учебных заведениях ежегодно набирают по десять первых классов, в которых учится по 35-40 детей. Хуже всего дело обстроит в «человейниках» на окраинах мегаполиса, где быстро строят жилье, забывая о социальной инфраструктуре. Как решить проблему первоклашек, их мам и пап? Ответ пытаются найти эксперты совместно с родителями.

Представитель инициативной группы родителей учеников школы № 219 Красносельского района Татьяна Чичварина приводит пример: в жилых комплексах «Паруса» и «Южная акватория» более 5 тысяч квартир, где проживает 2,1 тысячи школьников. Дети вынуждены учиться в соседнем квартале. До ближайшей обители знаний им идти полтора километра.

- Нашу школу строили на 1650 детей, а затем ее переоборудовали на 2336 обучающихся. При этом по факту там учится 3175 школьников. В новой части Красносельского района дефицит порядка 13 тысяч мест, то есть нам нужно еще десять школ, - подсчитала Чичварина.

Садики и школы теперь обязан строить застройщик. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко отметил, что до 2024 года городу нужно открыть 150 детских садов и 70-80 школ. Казне они обойдутся примерно в 300 миллиардов рублей. Для сравнения: вся расходная часть городского бюджета в этом году немногим превышает 700 миллиардов рублей.

- Регион сам не может справиться с такими объемами, необходима федеральная поддержка. По-другому мы этот вопрос не закроем, - пояснил Тетердинко.

Впрочем, подчеркнул депутат, проблему решают. По его словам, губернатор Александр Беглов и правительство Петербурга внесли требование в Правила землепользования и застройки, согласно которым садики и школы обязан строить застройщик. Но, хотя принятые меры и помогут в будущем, они не исправят существующий дисбаланс.

Руководитель управления строительными проектами Комитета по строительству Анастасия Кузенкова добавила: ведомство планирует подготовить заявку на получение денег из федерального бюджета (пока на один объект). Александр Тетердинко также отметил, что уже общался с профильным вице-губернатором Ириной Потехиной и считает, что Петербург может рассчитывать минимум на пять социальных объектов, которые вскоре построят за счет субсидий.