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Общество16 июня 2021 14:52

«Два-три дня - и коек не останется»: Пациентов Мариинской больницы в срочном порядке переводят в другие стационары

Уже с четверга Мариинку почти полностью отдадут под больных COVID-19
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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С 17 июня Мариинская больница переходит на работу с больными COVID-19.

С 17 июня Мариинская больница переходит на работу с больными COVID-19.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пациентов Мариинской больницы в срочном порядке переводят в другие городские стационары. Уже в четверг, 17 июня, ее почти полностью отдадут на борьбу с эпидемией коронавируса.

Напомним, новость о том, что Мариинская больница пополнит ряды перепрофилированных стационаров, появилась в публичном пространстве еще на прошлой неделе. «Комсомолка» узнала подробности.

- Из 1 200 коек, которые развернуты в больнице, под больных COVID-19 отдадут 759, - рассказал нашему изданию источник, знакомый с ситуацией. – Плюс 80 реанимационных. В чистой зоне останется 125 коек - для высокотехнологичной медицинской помощи. Как именно это будет организовано, пока не ясно – возможно, оставят какой-то из корпусов и в него переведут не инфекционные койки. Или же в каждом из отделений сделают свою отдельную «красную зону», что будет сложнее.

Инфекционными больными будет занято 759 коек из фонда больницы. Еще 80 отдадут под реанимацию.

Инфекционными больными будет занято 759 коек из фонда больницы. Еще 80 отдадут под реанимацию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На данный момент из больницы вывозят пациентов. Спешим успокоить: речь идет о больных, жизни и здоровью которых ничего не угрожает.

- Это, в частности, те, кто находится на реабилитации, кто уже готов к выписке и так далее, - уточняет источник «КП». – Тяжелых пациентов, которые нуждаются в постоянном врачебном наблюдении, переводят как раз на те сохраненные койки, чтобы перепрофилирование не помешало их лечению. В целом же ситуация, конечно, достаточно тяжелая. При нынешних темпах госпитализации Мариинская больница заполнится за два-три дня.

Напомним: рост числа госпитализаций больных с COVID-19 отмечается в Петербурге еще с середины мая. По последним данным, полученным «Комсомолкой» от компетентных источников, в сутки в городские стационары доставляют порядка 800 «ковид-положительных» пациентов.

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