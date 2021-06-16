«Два-три дня - и коек не останется»: Пациентов Мариинской больницы в срочном порядке переводят в другие стационары

С 17 июня Мариинская больница переходит на работу с больными COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пациентов Мариинской больницы в срочном порядке переводят в другие городские стационары. Уже в четверг, 17 июня, ее почти полностью отдадут на борьбу с эпидемией коронавируса.

Напомним, новость о том, что Мариинская больница пополнит ряды перепрофилированных стационаров, появилась в публичном пространстве еще на прошлой неделе. «Комсомолка» узнала подробности.

- Из 1 200 коек, которые развернуты в больнице, под больных COVID-19 отдадут 759, - рассказал нашему изданию источник, знакомый с ситуацией. – Плюс 80 реанимационных. В чистой зоне останется 125 коек - для высокотехнологичной медицинской помощи. Как именно это будет организовано, пока не ясно – возможно, оставят какой-то из корпусов и в него переведут не инфекционные койки. Или же в каждом из отделений сделают свою отдельную «красную зону», что будет сложнее.

Инфекционными больными будет занято 759 коек из фонда больницы. Еще 80 отдадут под реанимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На данный момент из больницы вывозят пациентов. Спешим успокоить: речь идет о больных, жизни и здоровью которых ничего не угрожает.

- Это, в частности, те, кто находится на реабилитации, кто уже готов к выписке и так далее, - уточняет источник «КП». – Тяжелых пациентов, которые нуждаются в постоянном врачебном наблюдении, переводят как раз на те сохраненные койки, чтобы перепрофилирование не помешало их лечению. В целом же ситуация, конечно, достаточно тяжелая. При нынешних темпах госпитализации Мариинская больница заполнится за два-три дня.

Напомним: рост числа госпитализаций больных с COVID-19 отмечается в Петербурге еще с середины мая. По последним данным, полученным «Комсомолкой» от компетентных источников, в сутки в городские стационары доставляют порядка 800 «ковид-положительных» пациентов.