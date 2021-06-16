Введут ли в Санкт-Петербурге обязательную вакцинацию от коронавируса, как в Москве: Прогноз дал Роспотребнадзор

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге пока не планируется. Фото: Артем КИЛЬКИН

В главном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, введут ли в Северной столице обязательную вакцинацию от коронавируса, как в Москве. Если коротко - в ближайшее время нет.

Напомним: в среду, 16 июня, правительство Москвы, а следом за ним и правительство Московской области, объявило о начале обязательной вакцинации от коронавируса, под которую попадают работники сферы услуг, водители такси и общественного транспорта, учителя и так далее. Как это все будет происходить на практике и, самое главное, что будет грозить за категорический отказ от прививки, пока не ясно, однако ситуация явно развивается драматически. Между тем в Санкт-Петербурге повторения «московского сценария» пока можно не ждать.

- На сегодняшний день подобного постановления в разработке нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Отметим также, что собственные источники «КП-Петербург», близкие к городской системе здравоохранения, также не подтверждают, что Смольный готовится вводить обязательную вакцинацию – по крайней мере на данный момент.

Напомним: ранее мы писали о том, что в Петербург пришла третья волна эпидемии, а количество госпитализаций выросло до 800 человек в сутки.