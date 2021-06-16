Режим обязательной самоизоляции для приезжих в Костромской области в 2021 году: с какого числа будет действовать и что изменится

Обязательную самоизоляцию вводят с 24 июня для гостей Костромской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с ростом количества заражений Роспотребнадзор ввел режим обязательной самоизоляции для приезжих в Костромской области в 2021 году. Так, с 24 июня всем, кто собирается погостить у родственников, либо планировал приехать по делам, придется проходить обязательный карантин в течение недели.

- Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на 7 дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112, - рассказали в администрации области.

Однако это правило не будет распространяться на туристов. Гостям области, которые приехали просто отдохнуть и полюбоваться местными красотами, необходимо предоставить справку о вакцинации, наличии антител, либо результаты отрицательного теста на коронавирус за три для до заселения в гостиницу или санаторий. Также самоизоляция не будет нужна тем приезжим, которые следуют через регион транзитом, либо приезжают для выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, с 24 июня всему общепиту, компаниям, занимающимся экскурсиями, гостиничным бизнесом, а также предоставляющим услуги в сфере пассажирского транспорта нужно будет проводить тестирование своих сотрудников не реже раза в неделю. Исключение для тех, кто прошел цикл вакцинации, либо имеет на руках справку о наличии антител, выданную после 1 апреля 2021 года.

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