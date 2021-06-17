Умер Александр Теребенин: известный фотограф из Санкт-Петербурга разбился на съемках

В Санкт-Петербурге умер известный фотограф Александр Теребенин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге на 63-м году жизни трагически умер известный фотограф Александр Теребенин. О гибели художника в четверг, 17 июня 2021 года, рассказала его подруга, арт-менеджер и журналист Марина Колдобская. С ее слов, Александр разбился во время съемок в заброшенном здании, упав с высоты.

- Погиб Саша Теребенин. Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось…, - пояснила художница.

После инцидента Александра госпитализировали в больницу, однако травмы оказались не совместимы с жизнью.

Теребенин очень часто снимал заброшенные здания Северной столицы. Его работы выставлялись не только в России, но и за рубежом.

Фотограф родился в Ленинграде в 1959 году. В 1978 году он закончил Архитектурный техникум и начал свою карьеру. Фотографии Теребенина были представлены на более чем 70 выставках в России и за границей, включая Италию, Германию, США. Многие работы входят в коллекции петербургского выставочного центра Манеж, музея истории Петербурга, Фонда русского искусства Колодзей в Нью-Йорке, а также в галерей и частных коллекций в России, США, Израиле, Германии, Финляндии и многих других странах.

О месте и времени прощания с фотографом пока не сообщалось.