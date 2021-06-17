ТЦ и общепит Петербурга вакцинируют от коронавируса 60 процентов сотрудников

Обязательной вакцинации в Петербурге пока нет, но «все может измениться».
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Принудительно вакцинировать от ковида сотрудников торговых центров и общепита пока не будут. К такому решению пришел петербургский Роспотребнадзор в ходе встречи с представителями бизнеса, прошедшей 17 июня, в Петербурге. Впрочем, стороны договорились о вакцинации добровольной.
– По итогам встречи подписали меморандум о добровольной вакцинации 60 процентов коллективов в течение двух месяцев, – сообщил «Комсомолке» председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов. – Инициативу поддержали группа компаний «Теремок» и ресторанный холдинг Ginza Project. Другие участники встречи тоже планируют присоединиться.
УВОЛНЯТЬ НЕ БУДУТ
Решение предварил доклад главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой о растущей заболеваемости ковидом. В числе причин глава регионального Роспотребнадзора обозначила снижение дисциплины граждан к соблюдению социальной дистанции и использованию СИЗов, а также рассеянное внимание к этому работников торговых залов и заведений общепита.
– Мы взяли на себя инициативу в течение 2-2,5 месяцев вакцинировать порядка 60 процентов сотрудников. Но если кто-то не захочет – заставлять, а тем более увольнять не будет: не имеем права. Работать станем только убеждением, мотивацией и созданием условий, – рассказал «Комсомолке» основатель и гендиректор сети «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский. – На следующую неделю уже запланировали просветительские встречи наших менеджеров с авторитетными врачами. Сейчас у людей каша в головах, но в таком важном вопросе, как вакцинация, должна быть полная консолидация.
Общепит вновь переориентируется на доставку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Сеть ресторанов уже запланировала открыть на своих площадках три дистанционных центра вакцинации в разных частях Петербурга, где сотрудники смогут поставить прививку. Сейчас идет формирование списка желающих: каждый сможет прийти к конкретному времени. Привитому выделят дополнительный день отпуска. Кроме того, следующий после вакцинации день будет выходным, чтобы человек смог побыть дома и оклематься, в случае дискомфорта.
– На предложение по обязательной вакцинации Башкетова сообщила, что в данный момент такое решение не рассматривается, – добавил Дмитрий Панов. – Но в случае ухудшения ситуации все может измениться.
В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
Наряду с этим, на встрече обсудили усиление антиковидных мер и, главное, ответственное исполнение уже действующих правил: как отмечает Виталий Свидовский, «меры жесткие на бумаге, но на практике – честно сказать, люди расслабились». Антисептики, СИЗы, социальная дистанция, обработка поверхностей – за всем этим вновь будут пристально следить.
Проговорили и возможное открытие фуд-кортов для работы навынос. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу у Роспотребнадзора пока нет.
Упомянули и о случаях выявления ковида у сотрудников. Так, если вирус подхватит хотя бы один человек, отправляться на карантин и сдавать ПЦР придется всем его коллегам.
На встрече обсудили возможное открытие фуд-кортов для работы навынос.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В дальнейшем санитарные врачи и бизнесмены договорились обсуждать антивирусные нововведения вместе и искать компромисс – чтобы и статистика улучшалась, и люди без зарплат не оставались.
– На сегодня у нас закрыто 30 процентов бизнеса, 300 человек остались без постоянной работы, а потери в месяц измеряются 100 миллионами рублей выручки, – добавил Свидовский. – Это серьезный вызов. Ведь, помимо физического здоровья, есть еще и моральное состояние, которое не менее важно: при стрессе люди заболевают легче.
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