Смольному не хватает людей, чтобы штрафовать безмасочников: почти 20 тысяч дел о нарушении карантинных мер рассмотрели в Петербурге за 1,5 месяца

Антимасочникам и другим нарушителям санитарных мер выписали почти 20 тысяч протоколов за 1,5 месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 20 тысяч административных дел на нарушению карантинных мер былорассмотренов Петербурге с конца апреля. В связи с этим Комитет по законности и правопорядку направил предложение губернатору об изменении городского закона об административной ответственности. Поправки предлагается внести в той части, где идет речь о полномочиях чиновников, выносящих решение о наказании нарушителей.

- За период с 28.04.2020 по настоящее время заместителями председателя Комитета рассмотрено 19 041 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга. Прокуратурой Санкт-Петербурга, по итогам заседания межведомственной рабочей группы, рекомендовано Комитету рассмотреть вопрос о расширении круга должностных лиц, наделенных полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Смольного.

Другими словами, ведомству не хватает рук, чтобы разобраться с нарастающим валом административных протоколов, оформляемых в том числе на безмасочников. Первичное нарушение для них«стоит» четыре тысячи рублей, а вторичное - пять. При этом количество проверок, в том числе в транспорте, продолжает увеличиваться.

Законопроект уже одобрен правительством и рекомендован к подписанию губернатором. Он вступит в силу через 10 дней после этого.