«Зал прощания завалили цветами и игрушками»: В Карелии целый город пришел проститься с учительницей и ее маленькими детьми, погибшими во время катания на лодке

Супруги погибли вместе с детьми Фото: СОЦСЕТИ

В небольшом карельском Медвежбегорске сегодня траур. В городе прощались с семьей Гротус, которая в полном составе погибла, катаясь на лодке. Трагедия произошла 12 июня. Мама – школьная учительница Кристина, папа – помощник машиниста Владимир и две маленьких девочки (6 и 3 года) плавали в водах Кумчозера, когда судно при повороте качнуло и перевернулось. Выжить не смог никто. Долгое время водолазы искали тела погибшей семьи. Первыми нашли девочек, а за ними и их родителей. Прощание с семьей прошло 18 июня. Как рассказывают родственники погибших, проводить в последний путь супругов и девочек пришло около полутысячи человек, что для города с населением в 13 тысяч человек – просто невообразимая цифра.

«ОН БЫЛ НИЖЕ ЕЕ НА ГОЛОВУ, НО ВСЕ РАВНО ТАСКАЛ ЕЕ ПОРТФЕЛЬ»

Кристина и Владимир знали друг друга с самого детства. Будущие супруги не только жили в одном дворе, но и учились в одном классе. Дружба между ними завязалась с 6 лет, когда они сели на школьную скамью – и уже больше никогда не расставались.

Владимир с самого детства ухаживал за Кристиной Фото: СОЦСЕТИ

- Моя дочка хорошо училась в школе, была очень веселой и озорной, - рассказала «КП» после похорон мама Кристины Ольга. – Она с детства любила историю, поэтому пошла поступать в педагогический, на бюджет, отучилась и сразу же вышла на работу – в ту самую школу, которую окончила сама.

Владимир и Кристина были не разлей вода с первого класса. Как с улыбкой вспоминает мама погибшей, еще в пятом классе она поняла, что между ними назревает любовь. Дело в том, что мать нашла в тетрадке своей дочери запись: «Люблю тебя, Вовчик»…

Мать была без ума от своих детей Фото: СОЦСЕТИ

- Вовчик был в это время на голову ниже нее, но, несмотря на это, все время таскал ее портфель! – вспоминает Ольга. - Они росли и гуляли вместе в одной компании. В школе вместе выступали на концертах. А в 8 классе у них уже началась настоящая любовь. Они это от меня скрывали. Но я сама поняла все, когда 8 марта Вова принес дочери игрушку белого медведя в подарок. После 9 класса он ушел в училище, а дочка осталась до 11-го. Но они продолжали встречаться. У них была прямо «любовь любовная», всегда вместе были. А потом Вовка пошел в армию. Перед этим они поругались. Я смотрела за дочкой – думала после ссоры она ждет принца на белом коне. И принц пришел – сразу после армии. Именно его она и ждала…

«ПЛАНИРОВАЛИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА»

Свадьбу супруги сыграли в 2017 году. Уже тогда Кристина знала, что у них будут двое маленьких детей.

- У Кристины все было распланировано, - делится мать погибшей. – Она знала, что Вовка будет ее мужем. Говорила, что выйдет замуж за высокого голубоглазого блондина. И знала, когда как родятся и первый, и второй ее ребенок. У нее все шло по плану. Они взяли трехкомнатную квартиру в ипотеку и даже уже все выплатили. Растили двух девочек. Через четыре года планировали родить мальчика…

Супруги планировали третьего ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Родители были без ума от своих дочерей и те им отвечали взаимностью.

- Старшая их дочка была тихая и спокойная, очень послушная. Она, знаете, такая маленькая взрослая, - делится сестра Владимира. - Она делала все как надо. Если мама сказала нельзя съесть что-то, то ребенок никогда не возьмет, даже у бабушки! Тем не менее, она была очень залюбленный ребенок. Но все равно дисциплинированной. В садике была полочкой-выручалочкой. У нее в этом году был выпускной. Она была очень развитая, знала все материки и всех животных. А маленькая наша племянница в свои три года умела считать: два плюс два, все знала! Мама с ними занималась, много пособий и книг читала. Не было ни одного дня, чтобы она с ним не проводила время, она до безумия вся в детях была.

Несмотря на двоих детей, Кристине хватало времени и на своих учеников в школе.

- Она вела историю и обществознание, - говорит мама погибшей учительницы Ольга. – Она говорила всегда, что все ученики для нее одинаковые, что всех одинаково любит и что плохих учеников не бывает. Она ездила везде с ними и в Петрозаводск, и устраивала экскурсии, и конкурсы. Была у деток классным руководителем.

Девочки попросили родителей покатать их на лодке Фото: СОЦСЕТИ

«НА ПРОЩАНИЕ ПРИНЕСЛИ ЦЕЛЫЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК»

Папа детей тоже делал успехи в карьере. Владимир работал на железной дороге. В этом году он сдал экзамены и ждал повышения с помощника до машиниста.

- Не надо думать, что они не знали, как управлять лодкой, - делится сестра Владимира. – Володька очень любили плавать, он заядлый рыбак. Папа с детства выучил его всему, он часто рыбачил, но девочек мало с собой брал, потому что они маленькие. Такой у них был уговор. В тот роковой день они пошли в баню. И пока она топилась, девочки уговорили родителей покататься. Они просто хотели немного покатать детей…

Супруги погибли вместе с детьми Фото: СОЦСЕТИ

Прощание с семьей прошло в местном Доме культуры. Здание специально для этого выделили власти города.

- В зале Дома Культуры поставили четыре гроба, два часа шло прощание, все было завалено цветами, - говорят родственники. – Игрушек принесли - целый магазин, просто очень много. На прощание пришли ученики Кристины, учителя, директора школ, родители школьников. Многие из них помогали искать их, когда они пропали на лодке. Все рыдали.