Суд отправил под домашний арест депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника

Депутата Максима Резника отправили под домашний арест по делу об обороте наркотиков. Фото: ОПСС СПб

Суд отправил под домашний арест депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Напомним, беспартийного парламентария накануне задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, Резник приобрел для личного пользования 18 граммов марихуаны. СК отчитывается, что опросили более 10 свидетелей по делу и провели не одну экспертизу.

В суде депутат ссылался на то, что ему кто-то вставляет палки в колеса перед выборами. Просил подписку о невыезде, а адвокат даже предлагал залог в полмиллиона. Защита предоставила судье несколько личных поручительств, в том числе от главы ЗакСобрания Вячеслава Макарова, депутата Надежды Тихоновой, режиссера Александра Сокурова, историка Льва Лурье.

Сам Резник нередко улыбался и высказывался с иронией насчет уголовного дела. Фото: ОПСС СПб

- Был допрошен свидетель. Мать Резника рассказала, что он умный, образованный, нежнейший сын. О том, что сын что-то употребляет, она не слышала, не замечала. Мама пояснила, что будет счастлива, если Резнику изберут домашний арест, так как будет его видеть, общаться с ним, вкусно его кормить, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге Резник просидит дома до 16 августа 2021 года. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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