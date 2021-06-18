Детский лагерь «Мечта» в Ленобласти закрыли из-за вожатых с коронавирусом

Вирус нашли у двух сотрудников, а также на дверных ручках в лагере. Фото: База отдыха и детский лагерь «Мечта»

Детский лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское Ленобласти не оправдал названия: первая летняя смена, прошедшая под знаком анархии, завершилась уголовным делом и закрытием до самой осени из-за ковидных нарушений. В коллективе нашли вожатых, больных коронавирусом. А среди юных постояльцев обнаружили тех, кто пострадал от насилия с элементами интима.

НА ДУХОВНОЙ ПИЩЕ

– Неладное я заподозрила уже тогда, когда сажала сына в автобус, 30 мая, – вспоминает мама 11-летнего постояльца «Мечты» Алла. – Насторожило, что детей никто не встречал: были только водитель да какой-то мужчина со списком. На следующий день ребенок во время телефонного разговора пожаловался, что в лагере ничего не происходит: ни мероприятий обещанных, ни кружков.

Время шло, ситуация не менялась – и 2 июня родители, списавшись в соцсетях, выяснили, что «Мечта» обернулась «Повелителем мух»: в лагере нет вожатых.

– Четыре дня дети предоставлены сами себе! – пожаловалась мама одного из ребят Валерия.

Лагерь насчитывает семь корпусов. Фото: База отдыха и детский лагерь «Мечта»

Единственным мероприятием для брошенных отрядов за четыре дня стала игра в футбол. Впрочем, кому-то повезло чуть больше.

– Знаю, что в других отрядах вожатых не было, но в нашем была хорошая девушка, – отметила мама Елена. – В столовой повара постоянно говорили, что бесплатникам – таким, как мой ребенок, – ничего не положено: ни сыр, ни колбаса. Но наша вожатая отстаивала права ребят.

А вот в другом, менее удачливом, отряде роль вожатого исполнял работник кухни Дмитрий (наверно, потому еда частенько была холодной). По словам родителей, мужчина мог и матом на подопечных прикрикнуть, и пихнуть, и даже о стену за шкирку швырнуть.

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ

В отсутствие взрослых управление лагерем на себя взяла детская «банда», которую якобы сколотили члены многодетной семьи Лаврентьевых (фамилия изменена. – Прим ред.). Активных частников «группировки» насчитывалось пять. Начинали с оскорблений, а потом в ход пошли камни и кулаки.

– Все началось в первый день, когда эти неадекватные дети начали обижать всех вокруг, – рассказывает Ирина. – В итоге было решено, что эти дети отчислены и покидают лагерь.

– Но никакие меры так и не приняли, – продолжает Алла. – Потому что мама этих ребят просто отказалась забирать их домой, а директор не мог ее заставить. В итоге Лаврентьевы продолжали всех терроризировать.

Судя по размеру столовой, здесь могут разместиться до 450 ребят. Фото: База отдыха и детский лагерь «Мечта»

Дошло до того, что ребята помладше – брат и сестра – стали жертвами жестокой игры с раздеванием и сексуальным подтекстом.

Всего же в начале смены, по подсчетам мам и пап, с толпой из 237 детей пытались справиться четыре человека. Десант вожатых прибыл лишь спустя неделю после заезда.

К слову, искать соискателей на вакансии «Мечты» начали, судя по объявлениям, ближе к двадцатым числам мая. За 21-дневную смену вожатым сулили 23 000 рублей. Но, как позднее в разговоре с родителями призналась администрация лагеря, поиску кадров помешала студенческая сессия.

ДВОЕ, НЕ СЧИТАЯ КОВИДА

Негодование родителей, спешивших забрать сыновей и дочек домой раньше срока, вылилось в сеть – и 8 июня прокуратура Ленобласти инициировала проверку. В тот же день СУ СК по Ленобласти завело уголовное дело по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенного группой лиц по предварительному сговору».

В Мичуринское в срочном порядке выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты, а глава регионального управления СК связался с шокированными родителями по видеосвязи. В государственных и коммерческих организациях прошли обыски.

Еще спустя сутки, 9 июня, расследование взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

А уже 12 июня лагерь закрыли на 90 суток. Причиной стало решение Приозерского горсуда Ленобласти: «Мечту» признали виновной в нарушении антиковидных мер.

– У двух сотрудников лагеря выявили РНК коронавируса SARS-CoV-2 (то есть они были больны коронавирусной инфекцией. – Прим. ред.), – выяснил суд. – После начала смены в лагере появилось девять новых сотрудников, у которых не было результатов ПЦР-тестов. РНК коронавируса обнаружили и на дверной ручке входной двери в столовую, и на дверной ручке двери одного из мужских туалетов.

В день суда детей, еще остающихся в лагере, вернули домой.

ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ

Хотя территориально лагерь находится в Ленобласти, в администрации 47 региона поспешили заверить, что «он петербургский». Действительно, заведующее «Мечтой» ООО зарегистрировано в городе на Неве. Руководит компанией Андрей Самсонов, мобильник которого на момент подготовки публикации был отключен.

Наряду с этим, фирма внесена в реестр детских лагерей Ленобласти, который составляет областной комитет по образованию. По данным реестра, этим летом семь жилых корпусов «Мечты» и столовая на 450 человек должны были принять четыре смены отдыхающих 6-16 лет.

Детский обмудсмен Ленобласти Тамара Литвинова участвовать в кошмарной истории с «Мечтой» не стала, так как «там отдыхали только петербургские дети». В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина подключилась к ситуации негласно и лишь в качестве исключения.

Сыну Аллы путевка досталась по льготе от администрации Московского района Петербурга. Этот же район подарил путевку в «Мечту» еще 106 детям из многодетных, неполных и других «социальных» семей. Остальные ребята отдыхали в лагере платно от петербургского туроператора «Совенок Тревел».

– Нам предоставили все разрешительные документы, которые подтверждали: лагерь «Мечта» готов к приему детей, – подчеркивают в районной администрации.

Сейчас базой руководить частная фирма. Фото: База отдыха и детский лагерь «Мечта»

Действительно, готовность «Мечты» к сезону подтвердили и областной Роспотребнадзор, и МЧС, а выявленные ранее санитарные нарушения успели устранить. Вот только выявляют недочеты далеко не в первый раз.

Весной 2019-го по иску Роспотребнадзора лагерь обязали привести в порядок кухню и столовую, а также обустроить территорию. В 2018-ом прокуратура Петербурга выявила проблемы на кухне, на электросетях, в медпункте и в пожарной сигнализации, а заодно выяснила, что в лагере работают люди без образования и, возможно, с судимостью. А в 2010-ом «Мечту» оштрафовали за нарушения противопожарной безопасности (впрочем, тогда лагерем руководило другое юрлицо).

Путевки Московский район Петербурга получил через посредника – «Экспертную компанию» под руководством ИП Ирины Мухиной. На каком этапе произошел сбой, неизвестно: связаться с руководством закрытого лагеря не удалось, а глава «Экспертной компании» обозначить причины, по которым к заезду детей оказались не готовы, затруднилась. Правда, ответить все же придется: власти Московского района начали с подрядчиком претензионную работу.

ВАЖНО

По открытым данным, штат «Экспертной компании» насчитывает одного человека. С ней администрация Московского района Петербурга только в этом году заключила шесть контрактов на 40,5 миллиона рублей (тот, что касается «Мечты», рассчитан на 169 путевок за 5,6 миллиона рублей).

Еще активнее компания работает с администрацией соседнего Кировского района: с ними успели заключить пять контрактов на 50,5 миллиона рублей. Примечательно, что в каждой закупке фирма была единственным претендентом на подряд. Помогает организовать детский отдых «Экспертная компания» и администрации Курортного, Адмиралтейского и Красногвардейского районов города.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил БОГДАНОВ, сопредседатель Санкт-Петербургской общественной организации «Родительский комитет»:

– Возникают два вопроса: к владельцу лагеря, который каким-то волшебным образом проходит все согласования и проверки, и к проверяющим органам. Напомню, что в случае частых нарушений у лагеря можно отозвать лицензию. Правда, возникнет другой вопрос – куда на летом девать детей.

Сейчас, по большей части, детские лагеря принадлежать частным организациям (подведомственных мало, и отдыхают в них, в первую очередь, дети сотрудников). Наличие нарушений – следствие отсутствия денег и попытки бизнеса выжать последние соки и продержаться из последних сил.

Связаны нарушения и с ответственностью работников лагеря. Но тут решает рынок: зарплата невысокая – сотрудников мало. Между тем, предотвратить конфликты между детьми именно задача вожатых. Конечно, встреча детей-одуванчиков и «неблагополучных» ребят – это история про социализацию. Но проходить она должна под ответственностью педагогов и воспитателей.

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