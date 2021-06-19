Дорожники Ленобласти пожарили яичницу на горячем асфальте

На Северо-Западе России стоит жара, можно жарить яичницу. Фото: "Ленавтодор" / instagram.com/dorogi_lo

Дорожники из Ленинградской области показали видео с приготовленной на горячем асфальте яичницей. Сегодня в регионе, как и по всему Северо-Западу, стоит жара выше+30 градусов. В таких условиях рабочим приходится ремонтировать дорогу и укладывать покрытие, температура которого доходит до 180 градусов.

- Погода такая, что яичница шкворчит на новом асфальте. Местами +32. Для нас же - самый сезон. Температура покрытия при укладке - 180 градусов, у укладчика можно загореть, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора» на страничке в Инстаграме. - Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне.

Готовили яичницу на участке дороги Осиновая Роща - Магистральная, который идет от границы Петербурга до поселка Дранишники. Здесь уже укладывают верхний слой асфальта, который и стал «плитой» для сковородки.

- Улыбаемся и пашем, - шутят дорожники. - Поедете мимо техники - помашите нашим ребятам рукой. Мы стараемся для ровных дорог.

По прогнозам синоптиков, аномальная для июня жара задержится в Петербурге и Ленобласти на неделю. Температура будет достигать +33 градусов, а вода в Финском заливе уже прогрелась до +20 - выше, чем на Черном море.