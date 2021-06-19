Новые коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021 года: закрываются аквапарки и аттракционы, вводится вакцинация

Аттракционы и аквапарки закрываются в Петербурге с 21 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые коронавирусные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, будет запрещена работа парков аттракционов и аквапарков.

- На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт Петербургу запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, ограничивается количество участников различных форумов и торжественных мероприятий. На них не пустят более 75 человек за раз и 500 - в общем, за несколько дней. При этом посетители и участники должны иметь отрицательный тест на коронавирус не старше трех дней.

За день до этого, с 20 июня, ограничивается число зрителей в фан-зонах Евро-2020. На Конюшенную площадь смогут попасть не более трех тысяч фанатов, а в футбольную деревню у «Юбилейного» - только тысяча.

С 22 июня все внутренние водные пассажирские перевозки должны осуществляться только при исполнении стандарта санитарной безопасности, который еще пока разрабатывается. Его обнародуют до 21 числа.

Также вводится обязательная вакцинация сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий. Руководителям поручено обеспечить наличие антител у 65% персонала до 15 августа.

Руководству вузов рекомендовано «стимулировать» вакцинацию среди студентов и курсантов.

Кроме того, для обеспечения безопасного проведения праздника «Алые паруса», с вечера 25 до утра 26 июня, будут закрыты все кафе, рестораны и прочие точки общепита в центре города. На само мероприятие пустят только выпускников, а для остальных горожан центральная часть Петербурга окажется недоступной.

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