Умерла Полина Соколова, «толстушка» из клипов Little Big

В Петербурге умерла актриса Полина Соколова. Фото: vk.com/littlebigband

Печальное известие пришло 19 июня из Петербурга. Здесь умерла актриса «Шоу-Красотки Рубенса» Полина Соколова, «толстушка» из клипов Little Big, известная по таким видео, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

- Братья и сестры, у нас очень грустные новости.Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром, - говорится на странице ВКонтакте музыкального коллектива.

Причины смерти артистки не сообщаются, по предварительным данным Полина Соколова болела коронавирусом, который дал осложнения.

Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Напомним, что только нынешней весной, в марте, умерла другая артистка, ранее выступавшая с группой Little Big Анна Кастельянос. Тело 39-летней певицы было найдено в ее квартире в районе Рыбацкое в Петербурге. Причиной ее смерти стали проблемы с сердцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Алкоголь усугубил травму»: Судмедэксперты сделали первые выводы о причинах смерти бывшей солистки Little Big

Сестра погибшей Анны Кастнельянос ездила в морг, чтобы узнать, от чего она скончалась (подробности)