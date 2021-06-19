«Мой муж в шоке»: Жена исполнителя песни «Голубая луна» Николая Трубача раскрыла всю правду о многомиллионных долгах и выселении из квартиры

Николай Трубач со своей женой Еленой Фото: vk.com/fcartist

Звезду 90-х, соисполнителя хита "Голубая луна" Николая Трубача вместе с женой выселили из трехкомнатной квартиры в центре Москвы за многомиллионные долги. По рассказам кредиторов, причиной стали займы жены певца - Елены Виршубской. По их словам, она брала в долг у своих коллег, занимая должность главного редактора канала"Ля-минор ТВ". Кроме того, деньги она также взяла у пенсионерки и бизнесмена из Петербурга. Общий долг у нее достиг свыше 25 миллионов рублей. Вернуть деньги она не смогла, поэтому через суд у них забрали квартиру. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы погасить долги. О том, как она попала в такую долговую яму, Елена рассказала "КП-Петербург".

- Я вам скажу, что этот вопрос с деньгами решается, - пояснила Елена в разговоре с «КП». - Вообще, у большого количества населения есть долги. Но почему надо мучить только одного человека? Это не убийство. Мошенничество я не совершала. Деньги я продолжаю возвращать. Делаю это по мере возможности. Не только у меня сейчас финансовые трудности, все из-за пандемии. Заработки снизились. Но я прилагаю все усилия, чтобы расплатиться со всеми. Мой супруг об этом всем не знал. Он в шоке.

Николай Трубач и Борис Моисеев Фото: кадр из клипа

Отвечать на вопрос, сказалась ли ситуация с долгами на отношениях с ее звездным супругом Елена отказалась.

- Вы хотите затоптать всю нашу семью? Дайте нам самим выйти из этого. Что касается поклонников, они нормально и адекватно отнесутся к этому, - попросила Елена.

При этом жена певца категорически отказалась просить поклонников своего мужа помочь им с деньгами. По ее словам, семья сама разберется с этой проблемой.

Жена Николая набрала много долгов Фото: vk.com/fcartist

- Как люди решают свои финансовые проблемы - это их личное дело, - пояснила Елена. - Я расплачиваюсь по мере возможности. Началась пандемия, и все рухнуло. А сейчас все идет спокойно. Я возвращаю деньги. Если хотите помочь, перестаньте обсасывать это.

Тем временем, пенсионерка, занявшая Елене почти три миллиона рублей подала заявление с просьбой привлечь Елену к ответственности за мошенничество

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