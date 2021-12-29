Яйца по 220 рублей - вы серьезно? Узнали, где дешевле покупать продукты к Новому году - на рынке или в «Ленте» и «Ашане»

Где лучше покупать красную икру в Петербурге? Фото: Никита НЕСТЕРОВ

За пару дней до Нового года в продуктовых гипермаркетах Петербурга традиционный ажиотаж. Горожане штурмуют прилавки и кассы, чтобы закупиться к празднику шампанским, икрой, колбасными нарезками, красной рыбой и другими деликатесами к праздничному столу. Согласно результатам опроса, который провела «КП-Петербург», горожане готовы оставить в магазинах от 2 до 15 тысяч рублей. При этом подскочившие за год цены на продукты вынуждают многих экономить. Но удастся ли это сделать, отправившись за продуктами на рынок. Мы решили это выяснить.

ПОЧЕМ ОЛИВЬЕ?

Гипермаркет «Ашан», в который первым делом отправился корреспондент «КП», известен своими демократичными ценами на отдельные продукты. Однако стоимость многих товаров оказалась здесь совсем не низкой. Новогодних скидок немного. Ради эксперимента мы набрали праздничную продуктовую корзину на двоих, которая обошлась примерно в 3,5 тысячи рублей. Сюда вошли ингредиенты для традиционного «оливье»: картофель, горошек, курица (если заменить вареной колбасой, то цена осталась бы практически такой же), яйца и майонез. Также мы купили небольшой кусочек красной рыбы, палку сырокопченой колбасы, два кило мандаринов, пару бутылок самого простого советского шампанского и торт.

Люди штурмуют магазины перед Новым годом Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Итак, если слегка округлять, то вот какие цены получили:

- банка горошка по акции – 70 рублей

- десяток яиц категории С1 – также по акции 70 рублей (средняя цена около 100)

- большая упаковка майонеза (ведерко) – 180 рублей

- 200 граммов форели – 400 рублей

- килограмм куриного филе – 400 рублей

- 2 килограмма абхазских мандаринов – 250 рублей

- палка сырокопченой колбасы – 1200 рублей

- килограмм картофеля – 45 рублей

- две бутылки советского шампанского - 400 рублей

- торт - 500 рублей

Цены на нектарины поражают Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Шиковать мы не стали. А то бы 310-граммовая банка икры горбуши обошлась бы в 1700 рублей, а общая стоимость набора - более 5 тысяч рублей.

Мы решили расспросить других покупателей, сколько они могут потратить на новогодний стол. Тут мнения разделись. Одни готовы обойтись салатом «Оливье» и колбасной нарезкой, потратив на все про все пару тысяч. А другие собираются встречать 2022 году во всеоружии.

- Планируем уложиться тысяч в 15. Отмечать будем вдвоем, но ждем гостей, которые будут приходить в течение всей новогодней ночи. На столе у нас будет икра, буженина, рыба, сладкое и другие лакомства, - рассказала одна из покупательниц.

Если вы еще не купили продукты, стоит поторопиться Фото: Никита НЕСТЕРОВ

НА РЫНКЕ ДОРОЖЕ!

Как вывод: сэкономить в гипермаркете можно, только если покупать продукты по акции. А что с ценами на рынках, которые считаются традиционно более дешевыми?

Увы, на ближайшем базаре значительно выгоднее оказалось покупать только мясо птицы. Та же кура начинается от 200 рублей за килограмм.

Цены на нектарины поражают Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Дешевле оказалась колбаса, цены на нарезку стартуют от 100 рублей, а палку сырокопченой можно купить рублей за 800. На этом все.

Икра горбуши стоит дороже – 1900 за 250 граммов. За 250 граммов красной рыбы придется выложить более 500 рублей.

Но больше всего нас шокировали цены на овощи, фрукты и яйца. Килограмм мандаринов стоит – 200 рублей, а помидоров – 350 против 200 в магазине. Десяток яиц обойдется покупателям на рынке от 170 до 220 рублей, а нектарины, привезенные с далеких перуанских берегов, в полторы тысячи рублей.

На рынке цены не лучше Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Да вы попробуйте, а потом возмущайтесь ценой, - говорит продавец, протягивая мандарин.

Действительно вкусно. Но ценник в 200 рублей лично нам показался космическим. Хотя рынок на то и рынок, чтобы торговаться. Главное – уметь это делать.

Впрочем, еще день назад мы обратили внимание на стоимость некоторых продуктов в магазине другой популярной сети в нашем городе - Лента. Там можно было приобрести килограмм мандаринов за 80 рублей, а помидоры купить – по 120 рублей за кило. Примерно на десять процентов дешевле оказалась и икра, и красная рыба.

Рынки заявляют, что товары дороже, потому что "вкуснее" Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На удивление, рынок оказался не тем местом, где можно сэкономить на покупках для новогоднего стола. Однако, как мы уже писали есть исключения. Определенные категории товаров дешевле можно приобрести именно тут. Так что, тем кто хочет действительно потратить меньше, лучше идти закупиться в несколько мест. Правда, на это уйдет куда больше времени.

Так что, где покупать - выбор за вами. Но стоит поторопиться, ведь Новый год уже совсем близко!

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