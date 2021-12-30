16-летняя девушка, облитая кислотой в Петербурге, вышла из комы

Изуродованная кислотой юная красавица вышла из комы. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

16-летняя петербурженка, которую 10 декабря облил кислотой ревнивец, вышла из состояния клинической смерти и пришла в себя. Девушка три недели находилась в медикаментозной коме. Но сейчас ей стало лучше.

- На сегодня врачи характеризуют состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к последующему этапу лечения - операции, - сообщили «КП-Петербург» в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, что на девушку, гулявшую по городу со своим 18-летним другом, напал ее бывший парень. Пострадавшая получила химический ожог головы, шеи, тела и рук. Сильно повреждено было лицо и роговица глаз.

По словам ее спутника, который пострадал меньше, левая часть лица девушки просто уничтожена, а ухо практически расплавилось. По словам врачей, пациентке предстоят многочисленные операции по пересадке кожи.

Известно, что нападавшим оказался 24-летний уроженец Твери, живущий в Петербурге. Он ранее встречался с пострадавшей, но полгода назад они расстались. С тех пор мужчина угрожал бывшей девушке.

Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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