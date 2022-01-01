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Общество1 января 2022 8:33

Потепление закончилось: Холодный антициклон накрыл Петербург

Гребень антициклона принесет в Петербург резкое похолодание
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Температура в Петербурге опустится до -11 уже послезавтра.

Температура в Петербурге опустится до -11 уже послезавтра.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург возвращается похолодание. Уже начиная с сегодняшнего дня - субботы, 1 января - погоду в городе будет определять холодный антициклон. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- Влияние на метеорологическую обстановку в Северной столице будет оказывать гребень этого антициклона, усиливающегося с северо-запада, - отмечает синоптик. - Погода таким образом ожидается облачная с прояснениями, на востоке соседней с Петербургом Ленинградской области пройдут снегопады - небольшие и кратковременные.

Также, по словам Михаила Леуса, местами на дорогах может образоваться гололедица. Но самое главное - начнет постепенно снижаться температурный фон. Так, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в понедельник, 3 января, столбики термометров в ночные часы опустятся до -11 градусов. Днем будет теплее, но ненамного - в среднем до -9 градусов.

1 января же, напомним, температура воздуха будет колебаться в пределах -4, -6 градусов. Каких-то особых климатических потрясений синоптики нам не сулят, но вот спасатели предупреждают о том, что ближе к ночи может усилиться ветер, и просят быть внимательнее.

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