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Общество1 января 2022 8:04

МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Местами возможны порывы до 15 метров в секунду
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на то, что погода будет комфортной для прогулок, вечером из дома лучше не выходить.

Несмотря на то, что погода будет комфортной для прогулок, вечером из дома лучше не выходить.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в первый день января в Северной столице, несмотря на всю мягкость и комфортность, все же преподнесет горожанам по меньшей мере один неприятный сюрприз. Об этом в субботу, 1 января, сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Вечером в городе ожидается ухудшение погодных условий, - предупреждают спасатели. - Начиная ориентировочно с 17:00 - 20:00 местами ожидается усиление северо-западного ветра. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителей и гостей города просят быть максимально осторожными и внимательными: не гулять под рекламными щитами и другими хрупкими конструкциями и держаться подальше от берегов рек, озер и Финского залива. А лучше - вообще воздержаться от походов куда-либо и по возможно остаться дома набираться сил на длинные январские выходные.

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