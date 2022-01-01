МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Несмотря на то, что погода будет комфортной для прогулок, вечером из дома лучше не выходить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в первый день января в Северной столице, несмотря на всю мягкость и комфортность, все же преподнесет горожанам по меньшей мере один неприятный сюрприз. Об этом в субботу, 1 января, сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Вечером в городе ожидается ухудшение погодных условий, - предупреждают спасатели. - Начиная ориентировочно с 17:00 - 20:00 местами ожидается усиление северо-западного ветра. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителей и гостей города просят быть максимально осторожными и внимательными: не гулять под рекламными щитами и другими хрупкими конструкциями и держаться подальше от берегов рек, озер и Финского залива. А лучше - вообще воздержаться от походов куда-либо и по возможно остаться дома набираться сил на длинные январские выходные.

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